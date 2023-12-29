KAAN ve F-16’da kullanılıyor... ABD basını iddia etti: ‘Bu motoru Türkiye’de üretelim’

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Adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, Türkiye’nin kendi özgün motorunu üretene kadar KAAN’da F110 motorlarını kullanmaya devam edeceği ve bu serinin tedarikini sağlamak için motorları Türkiye’de üretmek istediği iddia edildi. Haberde Türkiye’nin ayrıca İngiltere merkezli Rolls-Royce şirketiyle uçak motorlarının ortak üretimi konusunda görüşmelerde bulunduğu, görüşmelerde ilerlenmiş olmasına rağmen konsorsiyumun bileşimi üzerinde henüz anlaşmaya varılamadığı belirtildi. Milli Muharip Uçak projesi kapsamında prototiplerde kullanılacak olan F110 motorlarının ilk partisi 2022 yılında teslim edilmişti.