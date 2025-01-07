Haberin DevamÄ±

Nisan 2013'ten beri Liberal Parti liderliÄŸi ve KasÄ±m 2015'ten bu yana Kanada baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten Trudeau, son dÃ¶nemde parti iÃ§i artan memnuniyetsizlik ve dÃ¼ÅŸÃ¼k kamuoyu desteÄŸiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmÄ±ÅŸtÄ±. BirkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r devam eden istifa dedikodularÄ± dÃ¼n akÅŸam doÄŸrulandÄ±. BaÅŸbakanÂ BaÅŸkent Ottawa'daki hÃ¼kÃ¼met binasÄ± Rideau Hall kapÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde kÃ¼rsÃ¼ye Ã§Ä±ktÄ±.



Haberin DevamÄ±

Trudeau basÄ±n mensuplarÄ± Ã¶nÃ¼nde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â dÃ¼zenlenecek seÃ§imlerde 'en iyi seÃ§enek' olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±nda olduÄŸunu belirtti veÂ "Liberal Parti yeni bir lider seÃ§tikten sonra parti liderliÄŸi ve baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revlerinden istifa etmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ben bir savaÅŸÃ§Ä±yÄ±m. VÃ¼cudumdaki her kemik bana her zaman savaÅŸmamÄ± sÃ¶yledi Ã§Ã¼nkÃ¼ KanadalÄ±larÄ± Ã§ok Ã¶nemsiyorum. BaÅŸbakan olarak her sabah uyandÄ±ÄŸÄ±mda, KanadalÄ±larÄ±n dayanÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan, cÃ¶mertliÄŸinden ve kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan ilham aldÄ±m" ifadelerini kullandÄ±.Â

Kanada Ulusal Parlamentosu'nun aylardÄ±rÂ felÃ§ durumda olduÄŸunu kabul eden baÅŸbakan yeni bir baÅŸlangÄ±Ã§ â€‹â€‹yapÄ±lmasÄ±nÄ±n zamanÄ± geldiÄŸini vurguladÄ±.



Trudeau, 2015'te Liberalleri iktidara taÅŸÄ±dÄ± ve Kanada iÃ§in "gÃ¼neÅŸli gÃ¼nler" vadetti. Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸiyle mÃ¼cadele gibi ilerici konularÄ± savundu, ancak baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n son yÄ±llarÄ±nda artan ekonomik hoÅŸnutsuzluk nedeni ile sert eleÅŸtirilerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±.

20 Ocak'ta gÃ¶reve baÅŸlayacak olan Donald Trump, Kanada hÃ¼kÃ¼metini dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§menler ve uyuÅŸturucu ticareti nedeniyle tehdit etmiÅŸ, sÄ±nÄ±rÄ±n gÃ¼vence altÄ±na alÄ±nmamasÄ± durumunda yÃ¼zde 25 gÃ¼mrÃ¼k vergisi getireceÄŸi uyarÄ±sÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±. Trump'Ä±n ekonomik tehditleri Ã¼lkedeki siyasi atmosferi daha da gerdi. AralÄ±k ayÄ±nda istifa eden Maliye BakanÄ± Chrystia Freeland'Ä±n istifa mektubunda, Trudeau'nun bu tehdidi yeterince ciddiye alÄ±p almadÄ±ÄŸÄ±ndan emin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti. Yerel basÄ±nda yer alan haberlerde deÂ Trudeau'nun Trump dÃ¶nemine hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyordu.



Trump ayrÄ±ca Trudeau'ya "BÃ¼yÃ¼k Kanada Eyaletinin Valisi" diyerek sataÅŸÄ±yor. KanadalÄ± yetkililer seÃ§ilmiÅŸ ABD baÅŸkanÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± ÅŸaka olarak nitelendirmeye Ã§alÄ±ÅŸsa da, Ã§oÄŸu kiÅŸi bunlarÄ± Kanada'nÄ±n egemenliÄŸine yÃ¶nelik bir tehdit olarak gÃ¶rÃ¼yor ve hÃ¼kÃ¼metin ÅŸu ana kadar verdiÄŸi tepkinin yetersiz olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.



Haberin DevamÄ±

Trump Trudeau'nun istifasÄ± sonrasÄ± Kanada ve ABD'nin birleÅŸmesi fikrini yeniden gÃ¼ndeme sÃ¼rdÃ¼ ve â€œKanada'da pek Ã§ok kiÅŸi 51. Eyalet olmayÄ± seviyor.ABD artÄ±k Kanadaâ€™nÄ±n ayakta kalmak iÃ§in ihtiyaÃ§ duyduÄŸu yardÄ±mlara ve verilen ticaret imtiyazlarÄ±na katlanamaz. Justin Trudeau da bunu biliyordu ve istifa etti" dedi.

BirleÅŸme durumunda Kanada'nÄ±n Rus ve Ã‡in gemilerinin tehdidine karÅŸÄ± tamamen gÃ¼vende olacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren Trump "Birlikte ne harika bir ulus olurduk" dedi.

ABD'li Washington Post gazetesinde yer alan bilgilere gÃ¶re, Trudeau'nun yerine geÃ§mesi muhtemel isimler arasÄ±nda Maliye BakanÄ± Dominic LeBlanc, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MÃ©lanie Joly, Ä°novasyon BakanÄ± FranÃ§ois-Philippe Champagne yer alÄ±yor.

AyrÄ±ca dÄ±ÅŸarÄ±dan aday olmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nen birkaÃ§ isim de var. Bunlar eski Britanya KolumbiyasÄ± BaÅŸbakanÄ±

Christy Clark ve Kanada ve Ä°ngiltere Merkez BankalarÄ±nÄ±n eski baÅŸkanÄ± Mark Carney.

Bir sonraki lider, yÃ¼ksek fiyatlar, konut sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± ve yÃ¼ksek gÃ¼mrÃ¼k vergileri vaat eden yeni bir ABD baÅŸkanÄ± ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacak.Â

Haberin DevamÄ±

Ãœlkede bir sonraki seÃ§imin 20 Ekim'de veya Ã¶ncesinde yapÄ±lmasÄ± gerekiyor. Ancak Trudeau'nun istifasÄ± bir erken seÃ§imi de tetikleyebilir. Liberal Parti tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re, genel baÅŸkanÄ±n istifasÄ± sonrasÄ± parti iÃ§inde liderlik yarÄ±ÅŸÄ± baÅŸlÄ±yor.



JUSTÄ°N TRADEAU KÄ°MDÄ°R?

44 yaÅŸÄ±nda Kanada BaÅŸbakanÄ± olan Justin Trudeau gÃ¶reve gelmesi sonrasÄ±, Ã¼lkeye gÃ¶Ã§menlerin kabulÃ¼nÃ¼ kolaylaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± bir siyaset izledi. YalnÄ±zca baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ilk iki yÄ±lÄ±nda Ã¼lkeye 40 bin Suriyeli mÃ¼lteci yerleÅŸti.

Justin Trudeau'nun babasÄ± Pierre Trudeau da yaklaÅŸÄ±k 20 yÄ±l boyunca baÅŸbakanlÄ±k koltuÄŸunda oturdu.

Ancak Justin bÃ¼yÃ¼rken siyasetten uzak durdu ve kariyerine Ã¶ÄŸretmen olarak baÅŸladÄ±. 1998'de, en kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸi Michel, bir Ã§Ä±ÄŸda Ã¶ldÃ¼. Bu olay onu kamuoyu Ã¶nÃ¼ne, Ã§Ä±ÄŸ tehdidi farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ± konusundaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ile Ã§Ä±kardÄ±.

Haberin DevamÄ±

BabasÄ±nÄ±n 2000 yÄ±lÄ±ndaki Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan siyasette daha aktif hale geldi ve 2008'de Liberal Parti milletvekili olarak seÃ§ildi. 2015 yÄ±lÄ±nda da Ã¼lkenin baÅŸbakanÄ± seÃ§ildi.