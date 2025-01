Haberin Devamı

Nisan 2013'ten beri Liberal Parti liderliği ve Kasım 2015'ten bu yana Kanada başbakanlığı görevini yürüten Trudeau, son dönemde parti içi artan memnuniyetsizlik ve düşük kamuoyu desteğiyle karşı karşıya kalmıştı. Birkaç gündür devam eden istifa dedikoduları dün akşam doğrulandı. Başbakan Başkent Ottawa'daki hükümet binası Rideau Hall kapısının önünde kürsüye çıktı.



Trudeau basın mensupları önünde yaptığı açıklamada, düzenlenecek seçimlerde 'en iyi seçenek' olmadığının farkında olduğunu belirtti ve "Liberal Parti yeni bir lider seçtikten sonra parti liderliği ve başbakanlık görevlerinden istifa etmeyi düşünüyorum. Ben bir savaşçıyım. Vücudumdaki her kemik bana her zaman savaşmamı söyledi çünkü Kanadalıları çok önemsiyorum. Başbakan olarak her sabah uyandığımda, Kanadalıların dayanıklılığından, cömertliğinden ve kararlılığından ilham aldım" ifadelerini kullandı.

Kanada Ulusal Parlamentosu'nun aylardır felç durumda olduğunu kabul eden başbakan yeni bir başlangıç ​​yapılmasının zamanı geldiğini vurguladı.



Trudeau, 2015'te Liberalleri iktidara taşıdı ve Kanada için "güneşli günler" vadetti. İklim değişikliğiyle mücadele gibi ilerici konuları savundu, ancak başbakanlığının son yıllarında artan ekonomik hoşnutsuzluk nedeni ile sert eleştirilerle karşı karşıya kaldı.

20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Donald Trump, Kanada hükümetini düzensiz göçmenler ve uyuşturucu ticareti nedeniyle tehdit etmiş, sınırın güvence altına alınmaması durumunda yüzde 25 gümrük vergisi getireceği uyarısını yapmıştı. Trump'ın ekonomik tehditleri ülkedeki siyasi atmosferi daha da gerdi. Aralık ayında istifa eden Maliye Bakanı Chrystia Freeland'ın istifa mektubunda, Trudeau'nun bu tehdidi yeterince ciddiye alıp almadığından emin olmadığını belirtmişti. Yerel basında yer alan haberlerde de Trudeau'nun Trump dönemine hazır olmadığı iddia ediliyordu.



Trump ayrıca Trudeau'ya "Büyük Kanada Eyaletinin Valisi" diyerek sataşıyor. Kanadalı yetkililer seçilmiş ABD başkanının açıklamalarını şaka olarak nitelendirmeye çalışsa da, çoğu kişi bunları Kanada'nın egemenliğine yönelik bir tehdit olarak görüyor ve hükümetin şu ana kadar verdiği tepkinin yetersiz olduğunu düşünüyor.



Trump Trudeau'nun istifası sonrası Kanada ve ABD'nin birleşmesi fikrini yeniden gündeme sürdü ve “Kanada'da pek çok kişi 51. Eyalet olmayı seviyor.ABD artık Kanada’nın ayakta kalmak için ihtiyaç duyduğu yardımlara ve verilen ticaret imtiyazlarına katlanamaz. Justin Trudeau da bunu biliyordu ve istifa etti" dedi.

Birleşme durumunda Kanada'nın Rus ve Çin gemilerinin tehdidine karşı tamamen güvende olacağını öne süren Trump "Birlikte ne harika bir ulus olurduk" dedi.

ABD'li Washington Post gazetesinde yer alan bilgilere göre, Trudeau'nun yerine geçmesi muhtemel isimler arasında Maliye Bakanı Dominic LeBlanc, Dışişleri Bakanı Mélanie Joly, İnovasyon Bakanı François-Philippe Champagne yer alıyor.

Ayrıca dışarıdan aday olmayı düşünen birkaç isim de var. Bunlar eski Britanya Kolumbiyası Başbakanı

Christy Clark ve Kanada ve İngiltere Merkez Bankalarının eski başkanı Mark Carney.

Bir sonraki lider, yüksek fiyatlar, konut sıkıntısı ve yüksek gümrük vergileri vaat eden yeni bir ABD başkanı ile karşı karşıya kalacak.

Ülkede bir sonraki seçimin 20 Ekim'de veya öncesinde yapılması gerekiyor. Ancak Trudeau'nun istifası bir erken seçimi de tetikleyebilir. Liberal Parti tüzüğüne göre, genel başkanın istifası sonrası parti içinde liderlik yarışı başlıyor.



JUSTİN TRADEAU KİMDİR?

44 yaşında Kanada Başbakanı olan Justin Trudeau göreve gelmesi sonrası, ülkeye göçmenlerin kabulünü kolaylaştırıcı bir siyaset izledi. Yalnızca başbakanlığının ilk iki yılında ülkeye 40 bin Suriyeli mülteci yerleşti.

Justin Trudeau'nun babası Pierre Trudeau da yaklaşık 20 yıl boyunca başbakanlık koltuğunda oturdu.

Ancak Justin büyürken siyasetten uzak durdu ve kariyerine öğretmen olarak başladı. 1998'de, en küçük kardeşi Michel, bir çığda öldü. Bu olay onu kamuoyu önüne, çığ tehdidi farkındalığı konusundaki çalışmaları ile çıkardı.

Babasının 2000 yılındaki ölümünün ardından siyasette daha aktif hale geldi ve 2008'de Liberal Parti milletvekili olarak seçildi. 2015 yılında da ülkenin başbakanı seçildi.