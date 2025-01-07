Gazze’de ateşkes Trump’ı mı bekliyor

Haberin Devamı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 15 aydır devam ederken, İsrail ve Hamas arasında Gazze’de ateşkes ve rehine takası anlaşması sağlanması için yapılan dolaylı görüşmelerde ilerleme kaydedildiği iddia edildi. Londra merkezli Suudi gazetesi Şarku’l Avsat, ilk aşamada serbest bırakılması planlanan 34 İsrailli rehinenin isimlerinin bulunduğu bir liste yayımladı. Hamas’ın listeyi onayladığı öne sürüldü.

İLK REHİNE LİSTESİ

2 çocuk, 10 kadın, 11 yaşlı erkek ve 50 yaş altı 11 erkek rehinenin isimlerinin bulunduğu listede kimlerin hayatta olduğu ise bilinmiyor. Gazeteye konuşan Hamas yetkilisi, rehinelerin durumunun belirlenmesinin yaklaşık bir hafta süreceğini söyledi. Listede, bir yaşındaki bebek rehine Kfir Bibas ve 86 yaşındaki Shlomo Mansur’un yanı sıra 2014 ve 2015’te kendi rızalarıyla Gazze’ye girdiklerinden bu yana rehin tutulan iki sivil de yer alıyor. Walla haber sitesi ise Hamas’ın listedeki isimleri bırakmayı, “takasla serbest bırakılacak Filistinli mahkum sayısının uygun bulunması durumunda” kabul ettiğini bildirdi. AFP haber ajansına konuşan bir Hamas yetkilisi, listedeki hangilerinin hayatta olduğunu belirlemesi için bir haftalık ateşkes talep ettiklerini belirterek “Hamas, 34 tutukluyu, ister hayatta ister ölü olsun, serbest bırakmayı kabul etti. Ancak grubun, esir alan kişilerle iletişim kurmak için bir haftalık sakinliğe ihtiyacı var” dedi.

Haberin Devamı

‘HAYATTALAR MI BİLMİYORUZ’

Ancak İsrail Başbakanlık Ofisi, yayınlanan rehine listesinin Temmuz 2024’te arabulucu ülkelere verilen liste olduğunu ve Hamas’tan rehinelerin durumuna ilişkin bir bilgi almadıklarını açıkladı. Times of Israel’e konuşan bir hükümet yetkilisi ise haberlerin Hamas tarafından “rehine ailelerine yönelik psikolojik terör yaratmak için yayınlatıldığını” iddia ederek “Kimin hayatta olduğunu, kimin öldüğünü söylemediler. Bize herhangi bir liste göndermediler. Haberler doğru değil” dedi.

Haberin Devamı

‘DÖNÜM NOKTASINA GELİNDİ’

Öte yandan İsrailli Haaretz gazetesine konuşan kaynaklar, “müzakerelerin bir dönüm noktasına yaklaştığını ve anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanması konusunda iyimser olduklarını” söyledi. Kaynaklar ayrıca, Hamas’ın İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nden tamamen çekilmesi ve savaşın kalıcı olarak sona ermesini talep ettiğini; İsrail’in ise “daha kısıtlı ve kısa süreli” bir anlaşma önerdiğini belirtti. Bazı İsrail haber siteleri ise istihbarat teşkilatı Mossad’ın şefi David Barnea’nın müzakerelerin yapıldığı Katar’ın başkenti Doha’ya gideceğini bildirdi.

ANTONY BLİNKEN: PLAN BİDEN’IN AMA BİZ GÖREMEYEBİLİRİZ

Haberin Devamı

Görevden ayrılmaya hazırlanan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze’de ateşkes ve rehine anlaşmasının sağlanacağından emin olduğunu ancak bunun muhtemelen ABD Başkanı Joe Biden’ın 20 Ocak’ta görevden ayrılmasından sonra gerçekleşeceğini söyledi. Blinken, ziyarette bulunduğu Güney Kore’nin başkenti Seul’de gazetecilere yaptığı açıklamada, “Görüşmeleri önümüzdeki iki hafta içinde bitiş çizgisine ulaştırmayı çok istiyoruz. Ulaştıramazsak bile bir noktada sürecin tamamlanacağından eminim. Anlaşma imzalandığında Başkan Biden’ın ortaya koyduğu plan temelinde olacak” diye konuştu. ABD Başkanı Joe Biden’ın Mayıs 2024’te kamuoyuna açıkladığı ateşkes planı 3 aşamadan oluşuyor ve İsrail ordusunun kademeli şekilde Gazze Şeridi’nden çekilmesini öngörüyor.

Haberin Devamı

TRUMP: BEN İSRAİL’İN YANINDAYIM

ABD’nin seçilmiş başkanı Trump da sunucu Hugh Hewitt ile yaptığı röportajında, Hamas’ı bir kez daha uyardı. Trump, “Göreve geldiğimde rehineler serbest bırakılmazsa cehennem azabı yaşanacak. Ben İsrail’in yanındayım. Bu kavga uzun zamandır devam ediyor” dedi.