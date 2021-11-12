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Julian Assange'in cezaevinde evleniyor

#Julian Assange #Wikileaks#Evlilik
Julian Assangein cezaevinde evleniyor

BBC'ye verilen bilgiye göre WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'in tutuklu bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'daki Belmarsh Cezaevi'nde sevgilisi Stella Moris ile evlenmesine izin verildi.

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Çift, Assange'ın Londra'nın Ekvador büyükelçiliğinde yaşadığı dönemde dünyaya geldiğini söylediği iki çocuğa sahip.

Cezaevi, Assange'ın evlilik talebinin "hapishane müdürü tarafından olağan şekilde değerlendirildiğini" söyledi.

Moris, PA ajansına verdiği demeçte, "sağduyunun galip gelmesinden dolayı rahatladığını" söyledi ve ekledi:

"Umarım evliliğimize daha fazla müdahale olmaz"

İngiltere'de mahkumlar, yasalara göre cezaevinde evlenmek için başvuruda bulunma hakkına sahip. Başvurularının kabul edilmesi durumunda ise evliliğin tüm masraflarını kendileri karşılamaları gerekiyor.

Güney Afrika doğumlu bir avukat olan Moris, geçen yıl Mail on Sunday gazetesine verdiği röportajda, 2015'ten beri Assange ile ilişkisi olduğunu ve iki küçük oğlunu tek başına büyüttüğünü açıklamıştı.

Wikileaks'in YouTube hesabında yayımlanan bir videoda ise Moris, Assange ile 2011 yılında Assange'ın hukuk ekibine katıldığında tanıştığını söylemişti.

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"Julian'ı çok iyi tanıdığını" belirten Moris, büyükelçilikte kaldığı dönemde sevgilisini neredeyse her gün ziyaret ettiğini de sözlerine eklemişti.

2015 yılında ilişkileri başlayan çift, iki yıl sonra nişanlandı.

Moris, Assange'ın çocuklarının doğumlarını video aracılığıyla izlediğini belirtirken, çocuklarının ise babalarını elçilikte ziyaret ettiğini aktardı.

ABD, 2006 yılında WikiLeaks'i kuran Assange'ı binlerce gizli askeri belgeyi sızdırarak yasaları ihlal etmek ve birçok insanın hayatını tehlikeye atmakla suçluyor.

Assange'ın yayınladıkları arasında, ABD askerlerinin Irak'ta bir helikopterden sivilleri öldürdüğünü gösteren videolar da var.

Julian Assange, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde yaklaşık yedi yıl boyunca yaşadıktan sonra 2019'da İngiliz polisi tarafından gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

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#Julian Assange #Wikileaks#Evlilik

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