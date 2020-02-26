Jordan’dan duygusal veda

Los Angeles Lakers formasıyla 20 yıl mücadele ettiği Staples Center’daki anma töreni Kobe Bryant ve kızı Gianna’nın forma numaralarına ithafen 24.02.2020 tarihinde düzenlendi. 20 binden fazla kişinin katıldığı törende NBA efsanesi Michael Jordan konuşma yaparken gözyaşlarına boğuldu. Bryant’ın eşi Vanessa Bryant’ın yanı sıra eski takım arkadaşı Shaquille O’Neal de yaptıkları konuşmalarla duygusal anlar yaşattı. Öte yandan Vanessa Bryant, helikopter şirketi Island Express Helicopters’a dava açtı.

HEM AĞLADILAR HEM AĞLATTILAR

Staples Center’daki Kobe Bryant’ı anma töreninde konuşma yapan eşi Vanessa Bryant ve Michael Jordan gözyaşlarına hâkim olamadı.