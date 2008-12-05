Jonathan tam 176 yaşında

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Dünyanın kayıtlara geçen en yaşlı hayvanı, Atlas Okyanusu’nun güneyindeki St. Helena Adası’nda yaşıyor.

Jonathan adlı kaplumbağa, en az 176 yaşında. Jonathan’ın yaşına dair en önemli tarihi delil, adanın Britanya İmparatorluğu’na bağlı olduğu 1900 yılında çekilmiş bir fotoğraf. 1882’de, en az 50 yaşındayken adaya getirilen Jonathan, 70’li yaşlarda olduğu dönemde çekilen fotoğrafta, adada tutulan bir savaş esiriyle birlikte görülüyor. St. Helena hükümeti tarafından beslenen Jonathan’ın, yaşına göre son derece aktif, ilgi düşkünü olduğu belirtildi.