Jeff Flake resmen ABD’nin Ankara büyükelçisi oldu

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Flake, adaylığının onaylanmasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir başka Cumhuriyetçi senatör Cindy McCain’in de BM Gıda ve Tarım Elçisi olarak atanmasına atıfla “Eski meslektaşlarım tarafından iki taraflı bir şekilde onaylanmaktan onur duydum” dedi.

‘ONUR DUYDUM’ DEMİŞTİ

Flake, haziran ayında Biden tarafından aday gösterilmesinin ardından “Uzun süredir NATO müttefikimiz olan Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkimizin stratejik önemi göz önüne alındığında, Başkan Biden’ın büyükelçilik adaylığıyla bana duyduğu güvenden onur duyuyorum. Bu, her iki ülke için de önemli bir zamanda çok önemli bir görev” değerlendirmesinde bulunmuştu. 2013-2019 yılları arasında Cumhuriyet partiden Arizona senatörlüğü görevinde bulunan Jeff Flake, Cumhuriyetçi olmasına karşın Donald Trump’ın adaylığına desteklemedi.

Flake, Trump’ın zaferinin ardından yeniden aday olmayacağını ilan ettiği konuşma ile siyasi kariyerini sonlandırdı ve Trump’ın p-olitikalarını eleştiren ‘Conscience of a Conservative’ (Bir Muhafazakarın Vicdanı) adlı bir kitap kaleme aldı. Mormon inancına mensup olan ve 1980’lerde Güney Afrika ve Zimbabwe’de misyonerlik faaliyetlerine katılan Flake, görev yaptığı 17 yıl boyunca pazar ayinlerini kaçırmamasıyla biliniyor.