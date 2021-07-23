Japonya'dan Endonezya'ya 5,6 milyon dolarlık acil koronavirüs desteği

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Japonya'nın "stratejik partneri" Endonezya'ya Kovid-19 desteği vereceği bildirildi.



Buna göre, 2 bin 800 oksijen yoğunlaştırıcısı tedariki kapsamında 5,6 milyon dolar acil yardım hibesi sağlanacak.



Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede vaka sayısı 3 milyon 33 bin 339'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 79 bin 32'ye yükseldi.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor