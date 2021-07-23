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Dünya
AA
Haber Giriş: 23.07.2021 - 05:03 | Son Güncelleme:

Japonya'dan Endonezya'ya 5,6 milyon dolarlık acil koronavirüs desteği

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Japonya'dan Endonezya'ya 5,6 milyon dolarlık acil koronavirüs desteği

Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine destek amacıyla Endonezya'ya 5,6 milyon dolar acil yardım verecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Japonya'nın "stratejik partneri" Endonezya'ya Kovid-19 desteği vereceği bildirildi.

Buna göre, 2 bin 800 oksijen yoğunlaştırıcısı tedariki kapsamında 5,6 milyon dolar acil yardım hibesi sağlanacak.

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede vaka sayısı 3 milyon 33 bin 339'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 79 bin 32'ye yükseldi.

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