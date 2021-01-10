Japonya'da yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± hayatÄ± durma noktasÄ±na getirdi

Ulusal basÄ±ndaki haberlere gÃ¶re, soÄŸuk hava kÃ¼tlesinin etkisi sonucu yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Japonya'nÄ±n merkezi ve kuzeybatÄ± kesimlerde hayatÄ± olumsuz etkiliyor.

Hokuriku otoyolunda 700'den fazla araÃ§, Toyama eyaletindeki Tokai otoyolunda da 10 kilometrelik hat boyunca yaklaÅŸÄ±k 200'den fazla araÃ§ mahsur kaldÄ±.

Japonya'da etkisini sÃ¼rdÃ¼ren soÄŸuk hava dalgasÄ± ve ÅŸiddetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Fukui ve Toyama eyaletleri baÅŸta olmak Ã¼zere Japon Denizi'nin kÄ±yÄ± kesimlerinde hayatÄ± olumsuz etkiledi. YaklaÅŸÄ±k 700 aracÄ±n dÃ¼n gece kar nedeniyle Horikuri Otoyolu'nda mahsur kaldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Yerel otoriteler kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na destek iÃ§in Ã–z Savunma Kuvvetleri (SDF) personelinin bÃ¶lgeye sevk edilmesini talep etti.

1 KÄ°ÅžÄ° HAYATINI KAYBETTÄ°



Åžiddetli rÃ¼zgar ve devam eden kar kÃ¼reme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda Niigata eyaletinde en az 76, Toyama eyaletinde en az 34, Fukui eyaletinde ise en az 43 kiÅŸi yaralandÄ±. AyrÄ±ca Fukui'de 1 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.

ÅžÄ°DDETLÄ° KAR SÃœRECEK



Olumsuz hava koÅŸullarÄ±nÄ±n Japon Denizi kÄ±yÄ±larÄ±nda etkisini sÃ¼rdÃ¼receÄŸi konusunda uyaran meteoroloji uzmanlarÄ±, Hokuriku bÃ¶lgesi ve Niigata eyaletinde SalÄ± gÃ¼nÃ¼ne dek yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.



BÃ¶lge halkÄ±nÄ± buzlanma ve trafik kazasÄ± riski konusunda uyaran yerel otoriteler, olasÄ± elektrik kesintilerine karÅŸÄ± hazÄ±rlÄ±klÄ± olma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.



Son geliÅŸmeler Japonyaâ€™da AralÄ±k ayÄ± itibariyle farklÄ± eyaletlerde etki gÃ¶steren soÄŸuk hava dalgasÄ± ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ± en az 30'a yÃ¼kseltti.

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