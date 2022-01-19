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Japonya’da üşengeç postacı 7 bin gönderiyi çöpe attı

#Japonya#Postacı#Tutuklandı
Japonya’da üşengeç postacı 7 bin gönderiyi çöpe attı

Japonya'da 7 bin gönderiyi üşendiği için sahiplerine teslim etmeyerek çöpe atan postacı tutuklandı.

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Japonya'nın Osaka eyaleti akıllara durgunluk veren bir olaya sahne oldu.

Tondabayashi şehrinde görev yapan 20 yaşındaki bir postacı, 7 bin gönderiyi sahiplerine teslim etmeyerek çöpe attığı gerekçesiyle tutuklandı.

Gönderi dolu çuvalları 16 Ocak'ta ormanlık alana boşalttığı sırada çevredekiler tarafından ihbar edilen Yasuyuki Hara, çok geçmeden yakayı ele verdi. Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul eden zanlı, işinin yorucu olduğunu belirterek üşendiği için gönderileri önce arabasına koyduğunu, daha sonra ise ormanlık alana attığını itiraf etti.

AŞI BİLETLERİNİ DE ATMIŞ

Zanlı tarafından çöpe atılan gönderilerin bir kısmının, yerel yönetimler tarafından Covid-19 'a karşı aşılanmak üzere vatandaşlara gönderilen aşı biletlerini içerdiği de öğrenildi.

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Şahsın evinde de 4 bin adet teslim edilmemiş gönderi ele geçirildi.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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