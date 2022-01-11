Japonya’da ülkeye giriş yasağı uzatıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hava bir anda buz kesecek: İstanbula kar geliyor... Peş peşe uyarılarHava bir anda buz kesecek: İstanbul'a kar geliyor... Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Önce mobbing uyguladınız şimdi ayıp ediyorsunuz"Önce mobbing uyguladınız şimdi ayıp ediyorsunuz"#Galatasaray
Yeni yılda mirasçıların ödeyeceği vergiler belli olduYeni yılda mirasçıların ödeyeceği vergiler belli oldu#Vergi
Kahreden haber Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybettiKahreden haber! Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybetti#Ahmet Çalık
Akdenizde Kıbrıs açıklarında korkutan deprem Tsunami olasılığı var mıAkdeniz'de Kıbrıs açıklarında korkutan deprem! Tsunami olasılığı var mı?#Deprem
Heykelli büstlü mafya savaşıHeykelli büstlü mafya savaşı!#Nadir Salifov
Genç avukatın kahreden ölümü Katilin mesajları kan dondurdu... Akılalmaz detaylarGenç avukatın kahreden ölümü! Katilin mesajları kan dondurdu... Akılalmaz detaylar#Dilara Yıldız
Altın yatırımcıları dikkat Sayılı saatler kaldı...Altın yatırımcıları dikkat! Sayılı saatler kaldı...#Altın
Dev banka adil fiyatı açıkladı... Bitcoin için anket yapıldıDev banka adil fiyatı açıkladı... Bitcoin için anket yapıldı#Bitcoin
Doktorlar umudu kesmişti... 57 yaşında tarihe geçtiDoktorlar umudu kesmişti... 57 yaşında tarihe geçti!#ABD
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor Muafiyet yıl sonuna kadar uzatıldıMilyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Muafiyet yıl sonuna kadar uzatıldı#GSS
O elbiseye gelinden de izin çıkmışO elbiseye gelinden de izin çıkmış#Kendall Jenner
Fiyat artışlarıyla mücadelede yeni destekler geliyorFiyat artışlarıyla mücadelede yeni destekler geliyor#Fiyat Artışları
Cemre Kemer ilk kez konuştu: Şov mu yapsaydımCemre Kemer ilk kez konuştu: Şov mu yapsaydım?#Cemre Kemer
Külotla sahneye çıkmayın sözleri tepki çekti Ünlü şarkıcıdan cevap geldi'Külotla sahneye çıkmayın' sözleri tepki çekti! Ünlü şarkıcıdan cevap geldi#İzzet Yıldızhan
HABERLERDünya Haberleri

Japonya’da ülkeye giriş yasağı uzatıldı

#Japonya#Koronavirüs#Kovid-19
Japonya’da ülkeye giriş yasağı uzatıldı

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Covid-19 tedbirleri kapsamında yurt dışından gelecek yabancılara yönelik uygulanan ülkeye giriş yasağının Şubat ayının sonuna kadar uzatılacağını açıkladı.

Haberin Devamı

Covid-19 vakalarında son günlerde görülen artışın ardından salgında yeni dalga endişesi yaşayan Japonya’da hükümet ek tedbir aldı. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Covid-19 tedbirleri kapsamında yurt dışından gelen yabancılara yönelik uygulanan ülkeye giriş yasağının Şubat ayının sonuna kadar uzatılacağını açıkladı.
İlk olarak 30 Kasım'da başlayan uygulamanın, yaklaşık 1 ay yürürlükte kalması planlanmıştı. Ancak Kishida geçen hafta yaptığı açıklamada, Covid-19'un Omicron mutasyonu karşısında alınan sıkı tedbirlerin devamı ile ilgili kararın bu hafta verileceğini duyurmuştu.

YENİ DALGA ENDİŞESİ

Japonya’da Covid-19 vaka sayılarında son 1 haftada artış gözlenmiş, uzmanlar yeni dalga riskine dikkat çekmişti. Dün ülke genelinde 6 bin 438 vaka doğrulanan Japonya’da 2 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 773 bin 846'ya ulaşmış ve18 bin 417 kişi ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Japonya#Koronavirüs#Kovid-19

BAKMADAN GEÇME!

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi
Kanlı abideler

Kanlı abideler

#Nadir Salifov
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi! Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi
Kanlı abideler

Kanlı abideler

#Nadir Salifov
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi! Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

#Fenerbahçe