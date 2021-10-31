Japonya'da sandık çıkış anketine göre, Liberal Demokrat Parti mecliste çoğunluğu koruyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bu tablo çok ağır Covid geçiren gebelerin hepsinden aynı cümleyi duyuyoruz...Bu tablo çok ağır! 'Covid geçiren gebelerin hepsinden aynı cümleyi duyuyoruz...'#Koronavirüs
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktıAlec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı#Alec Baldwin
Trabzonsporun elinden kaptı, Fenerbahçe kiraladıTrabzonspor'un elinden kaptı, Fenerbahçe kiraladı! #Fenerbahçe
Erdoğan’ın açtığı tazminat davasında karar Kılıçdaroğlu’nun ödeyeceği para burs olarak dağıtılacakErdoğan’ın açtığı tazminat davasında karar! Kılıçdaroğlu’nun ödeyeceği para burs olarak dağıtılacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Salgın kâbusu geri döndü... Acil ihtiyaçlarınızı alıp stoklayınSalgın kâbusu geri döndü... "Acil ihtiyaçlarınızı alıp stoklayın" #Koronavirüs
Bahçeli yeni çalışmayı duyurdu: Arkadaşlarımızı Anadoluya gönderiyorumBahçeli yeni çalışmayı duyurdu: Arkadaşlarımızı Anadolu'ya gönderiyorum#MHP
Tosuncuk kendini böyle savundu: Logoda inek var, banka çıkarımı saçma'Tosuncuk' kendini böyle savundu: Logoda inek var, banka çıkarımı saçma#Tosuncuk
Aşı karşıtlarına kötü haber... Ve en net kanıt ortaya çıktıAşı karşıtlarına kötü haber... Ve en net kanıt ortaya çıktı!#Koronavirüs
Kardeş ülke dağılma riski altında Her an çatışma çıkabilir...Kardeş ülke dağılma riski altında! Her an çatışma çıkabilir...#Bosna Hersek
Fiyatlar değişti İşte en ucuz otomobillerFiyatlar değişti! İşte en ucuz otomobiller#Otomobil
Galatasarayda şok Ülkesine gitti, 1 ay yok...Galatasaray'da şok! Ülkesine gitti, 1 ay yok...#Galatasaray
Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'#İdo Tatlıses
Bu da sanal sömürü Göğüslerini büyütmek için... Silikon tezgâhıBu da sanal sömürü! Göğüslerini büyütmek için... Silikon tezgâhı!#Twitch
Shiba Inude büyük gün Dev borsada listeleniyorShiba Inu'de büyük gün! Dev borsada listeleniyor#Shiba Inu
Heyecanlandıran hazırlık: Açıldığında Türk dünyası birleşecekHeyecanlandıran hazırlık: Açıldığında Türk dünyası birleşecek#Taha Ayhan
HABERLERDünya Haberleri

Japonya'da sandık çıkış anketine göre, Liberal Demokrat Parti mecliste çoğunluğu koruyor

#Japonya#Seçim#Liberal Demokrat Parti
Japonyada sandık çıkış anketine göre, Liberal Demokrat Parti mecliste çoğunluğu koruyor

Japonya'da olağan genel seçime ilişkin sandık çıkış anketine göre, Liberal Demokrat Parti (LDP) liderliğindeki koalisyon hükümeti meclis çoğunluğunu sürdürecek.

Haberin Devamı

Kamu yayıncısı NHK'nin, oy vermenin sona erdiği yerel saatle 20.00'de yayımladığı sandık çıkış anketinde, iktidardaki LDP ile ortağı Komeito'nun, mecliste hakimiyetini koruduğu görülüyor.

Buna göre, çoğunluğun 233 sandalyeyle elde edildiği 465 koltuklu Temsilciler Meclisinde (Şuugiin) LDP-Komeito koalisyonu 240-280 arası sandalye kazanacak.

Başbakan Kişida Fumio liderliğindeki LDP'nin 212-253 sandalye kazanması bekleniyor. Öte yandan 2017 seçimlerinde de LDP, 276 sandalye elde etmişti.

Ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti'nin (CDP) ise 100-140 arası sandalye kazanacağı, Nippon Ishin hareketinin ise sandalye sayısının yaklaşık üç katına çıkacağı kaydediliyor.

Oy sayımı sürerken NHK yayınına bağlanan Başbakan Kişida, LDP olarak mecliste sandalye kaybı yaşadıklarını ancak halkın, iktidarı bir kez daha koalisyon hükümetine teslim ettiğini söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Japonya#Seçim#Liberal Demokrat Parti

BAKMADAN GEÇME!

Pınar Altuğ aşka geldi

Pınar Altuğ aşka geldi

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek yayınlanan rapor ile gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek yayınlanan rapor ile gün yüzüne çıktı

TOKİ satışa çıkardı En ucuzu 166 bin lira

TOKİ satışa çıkardı! En ucuzu 166 bin lira

Bu da sanal sömürü

Bu da sanal sömürü

18 yaş altında 310 bin yeni vaka

18 yaş altında 310 bin yeni vaka