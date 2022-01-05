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Japonya’da pirinç keki bu yıl da 4 kişiyi öldürdü

#Japonya#Pirinç Keki#Dünya
Japonya’da pirinç keki bu yıl da 4 kişiyi öldürdü

Japonya’da yeni yıl tatilinde geleneksel olarak tüketilen pirinç keki Mochi, bu yıl da 4 kişinin boğularak hayatını kaybetmesine neden olurken, 12 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

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Japonya’da her yeni yıl tatili döneminde tüketilen ve yapışkan kıvamı nedeniyle yaşlı ve çocuklar için boğulma tehlikesi oluşturan pirinç keki Mochi, bu sene de 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Tokyo İtfaiye Departmanı'ndan yapılan açıklamada Mochi yemeye çalışan 4 kişinin boğularak hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, hayatını kaybedenlerin 80 yaş ve üzerinde oldukları bildirildi.

UZMANLAR UYARIYOR

Pirincin un haline getirilmesiyle hazırlanan ve yapışkan kıvamı nedeniyle boğulma riski oluşturan Mochi, her sene yeni yıl tatilinde Japonya’da yüksek miktarda tüketiliyor. Her yeni yıl öncesi, yaşlı ve çocuklar için boğulma uyarısı yapan yetkililer, yapışkan kıvamlı pirinç kekinin çok çiğnenmesi ve küçük parçalara bölünerek tüketilmesi çağrısında bulunuyor. Uyarılara rağmen, her yıl başta yaşlılar olmak üzere birçok kişi boğulma tehlikesi atlatırken, Mochi çoğu kez can kayıplarına neden oluyor.

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#Japonya#Pirinç Keki#Dünya

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