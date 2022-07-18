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Japonya’da onlarca deniz kaplumbağası bıçaklanarak katledildi!

#Japonya#Deniz Kaplumbağası#Katliam
Japonya’da onlarca deniz kaplumbağası bıçaklanarak katledildi

Japonya’nın Kumejima Adası’nda 30’dan fazla yeşil deniz kaplumbağası boğazından bıçaklanmış şekilde bulundu.

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Japonya’nın Kumejima Adası’ndaki bir sahilde bir çoğu boğazından bıçaklanmış halde olan 30’dan fazla yeşil deniz kaplumbağası bulundu.

Japon medyasında yer alan haberlere göre, bir balıkçı ağlara dolanmış halde bulduğu deniz kaplumbağalarını kurtarmaya çalıştığı esnada yaraladığını kabul etti.

Yerel medyaya konuşan şüpheli, “Kaplumbağaları fark ettim ve onları tekrar denize götürmeyi denedim. Fakat ağır olanları götüremedim. Onlardan kurtulmak için de bıçaklamak zorunda kaldım” dedi. Bölgeye gelen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

YÜZGEÇLERİ KESİLMİŞ

Kumejima Adası'ndaki Deniz Kaplumbağaları Müzesi’nde görevli deniz biyologları ve diğer çalışanlar olayın ortaya çıkmasının ardından bölgeye gitti.

Birçok kaplumbağanın boğazından yaralandığını ve yüzgeçlerinin kesildiği söyleyen müze çalışanı, “Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Bu çok zor bir süreç” açıklamasında bulundu.

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Yeşil deniz kaplumbağaları, nesli tükenmekte olan canlılar listesinde bulunuyor.

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#Japonya#Deniz Kaplumbağası#Katliam

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