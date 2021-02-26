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HaberlerDünya HaberleriJaponya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan OHAL 5 eyalette kaldırılıyor
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Dünya
AA
Haber Giriş: 26.02.2021 - 09:21 | Son Güncelleme:

Japonya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan OHAL 5 eyalette kaldırılıyor

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Japonya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan OHAL 5 eyalette kaldırılıyor
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Kovid-19 vaka sayılarında düşüş olan 5 eyalette OHAL sonlandırılacak.

Japonya’da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başkent Tokyo dahil 10 eyalette uygulanan olağanüstü hal (OHAL), 5 eyalette sonlandırılacak.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kovid-19 vaka sayılarında düşüş olan Aiçi, Gifu, Osaka, Kyoto ve Hyogo eyaletlerinde OHAL uygulaması kaldırılacak.

Başkent Tokyo ile çevresindeki Kanagawa, Saitama ve Çiba eyaletlerinde OHAL planlandığı üzere 7 Mart’a kadar sürecek.

Kararı Başbakan Suga Yoşihide, hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyetinin tavsiyesi sonrası, kamuoyuna duyuracak.

OHAL, 7 Ocak’ta önce Tokyo ve çevre eyaletlerde, sonraki hafta da ülke genelinde 11 eyalette ilan edilmiş ve 7 Şubat’a kadar uygulanması planlanmıştı. Uygulama ay başında Tokyo ile çevresindeki Kanagawa, Saitama, Çiba ve ülkenin farklı bölgelerindeki Aiçi, Gifu, Osaka, Kyoto, Hyogo, Fukuoka dahil 10 eyalette 7 Mart’a kadar sürecek şekilde uzatılmıştı.

Kovid-19 vaka sayısının 430 bin 165’e, ölü sayısının 7 bin 759’a yükseldiği Japonya'da 472 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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