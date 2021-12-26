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Japonya’da kar fırtınası nedeniyle 100’ü aşkın uçuş iptal edildi

#Japonya#Kar Fırtınası#Uçuş İptali
Japonya’da kar fırtınası nedeniyle 100’ü aşkın uçuş iptal edildi

Japonya’nın kuzey ve batı kesimlerinde etkisini gösteren şiddetli kar yağışı nedeniyle 100'ü aşkın uçuş iptal edildi.

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Japonya'nın kuzey ve batı kesimlerinde etkisini artıran şiddetli kar yağışı hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Ülkenin en büyük iki havayolu şirketi, 100'ü aşkın uçuşun iptal edildiğini açıkladı. ANA Airlines yerel saatle 13.00 itibariyle yaklaşık 5 bin 100 yolcuyu etkileyen 77 uçuş iptalinin yaşandığını duyururken, Japan Airlines ise saat 10.00 itibariyle bin 810 yolcuyu etkileyen 35 uçuş iptaline karar verildiğini açıkladı.

YETKİLİLER UYARMIŞTI

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) Japonya Denizi kıyısında yer alan bölgeler başta olmak üzere ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde hafta sonu şiddetli kar yağışı beklendiği konusunda halkı uyarmış, zorunlu olmayan seyahatler dışında da bölge sakinlerine evde kalma çağrısında bulunmuştu.

Kar yağışının bu akşama dek etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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#Japonya#Kar Fırtınası#Uçuş İptali

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