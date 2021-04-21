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HaberlerDünya HaberleriJaponya'da hükümet Tokyo, Osaka ve Hyogo'da Kovid-19'a karşı OHAL planlıyor
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Dünya
AA
Haber Giriş: 21.04.2021 - 08:12 | Son Güncelleme:

Japonya'da hükümet Tokyo, Osaka ve Hyogo'da Kovid-19'a karşı OHAL planlıyor

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Japonya'da hükümet Tokyo, Osaka ve Hyogo'da Kovid-19'a karşı OHAL planlıyor

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide Tokyo, Osaka ve Hyogo bölgelerinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı olağanüstü hal (OHAL) ilan etmeyi planlıyor.

Başbakan Suga, düzenlediği basın toplantısında, artan vakalar sonrası valilerin bölgelerinde OHAL ilan edilmesine yönelik taleplerini ele aldıklarını ve hızlıca karar vereceklerini söyledi.

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu ise hastanelerin yatak doluluğunun son süreçte hızlıca arttığını ve kentlerdeki sağlık sisteminin kritik durumda olduğunu belirtti.

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Buna göre hükümet, kabine üyeleri ile Kovid-19 Danışman Heyetinin vereceği karara göre Tokyo, Osaka ve Hyogo'da OHAL'in yürürlüğe girmesini onaylayacak.

Nisan 2020 ile Ocak 2021'de olmak üzere Japonya'nın farklı bölgelerinde daha önce iki kez OHAL uygulanmıştı.

Kovid-19 vaka sayısı 542 bin 968’e, ölü sayısı 9 bin 737’ye yükseldi. Ülke genelinde 769 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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Vaka sayıları Tokyo’da 131 bin 199’a, Osaka’da 69 bin 841’e, Kanagawa’da 51 bin 177’ye, Saitama’da 35 bin 774’e, Çiba’da 31 bin 805’e, Aiçi’de 30 bin 542’ye, Hyogo’da 26 bin 459’a yükseldi.

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