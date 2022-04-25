Japonya’da gezi teknesi battı: 10 ölü 16 kayıp

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Kurbanların üçünün kadın, yedisinin erkek olduğu belirtildi. Kalanları arama çalışmaları ise sürüyor. Arama-kurtarma faaliyetine askeri devriye gemileri ve helikopterler de destek veriyor.

KAPTAN UYARILMIŞTI

“Kazu I” isimli gezi teknesi battığında bölgede yüksekliği 3 metreyi bulan dalgalar rapor edilmişti. Kurbanların üzerinde can yeleği bulunduğunu belirten yetkililer, su sıcaklığının sıfır derecenin altında olduğuna vurgu yaptı. Teknedekiler, vahşi yaşamı gözlem amacıyla Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası listesindeki Shiretoko Yarımadası’nda 3 saatlik tura katılmıştı. Kötü hava koşulları nedeniyle bölgedeki balıkçılar limana dönerken, teknenin tura devam ettiği iddia edildi. İddiaya göre tekne kaptanı, dönmesi yönünde diğer tur kaptanlarınca uyarılmıştı.