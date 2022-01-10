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Japonya'da gençler Yetişkinler Günü‘nü kimono giyerek kutladı

#Japonya#Yetişkinler Günü#Kimono
Japonyada gençler Yetişkinler Günü‘nü kimono giyerek kutladı

Japonya'da gençlerin olgunluk çağına erişinin kutlandığı Yetişkinler Günü'nde binlerce kişi her yıl olduğu gibi başkent sokaklara akın etti. Kimonolarını giyerek başkent Tokyo'nun tarihi semti Asakusa'ya giden gençler, renkli görüntüler oluşturdu.

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Japonya'da gençlerin olgunluk çağına erişinin kutlandığı Yetişkinler Günü bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Geleneksel Japon giysisi kimonolarını giyerek Tokyo'nun tarihi semti Asakusa'ya akın eden binlerce genç, 20. yaşlarını çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

Japonyada gençler Yetişkinler Günü‘nü kimono giyerek kutladı

Yıllardır bugünü beklediğini belirten 20 yaşındaki Sayaka Haneda, "Japonlar kendileri için çok önemli olan bu günde kimono giyerek bu bölgeye geliyorlar. Ben de geleneğe uyarak bu ünlü bölgede fotoğraf çekilmek istedim“ ifadelerini kullandı.

Sabah erken saatlerde kalkarak giymesi oldukça zor olan kimonosunu hazırladığını belirten Mizuki Yoshino ise, "Kimonoyu giymesi yarım saatten uzun sürdü. Ama bence buna değer" diye konuştu.

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Japonyada gençler Yetişkinler Günü‘nü kimono giyerek kutladı

Japonya'da gençlerin erişkinliğe ulaşmasını temsil eden Yetişkinler Günü, 1948 yılından bu yana resmi tatil olarak kutlanıyor. 2000 yılından bu yana ise düzenli olarak ocak ayının 2. pazartesi kutlanan günde binlerce kişi özel kıyafet ve saç modelleri ile tarihi bölgeleri ziyaret ederek anılarını ölümsüzleştiriyor.

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#Japonya#Yetişkinler Günü#Kimono

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