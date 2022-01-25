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Japonya’da benzin fiyatlarına hükümet müdahale edecek

#Japonya #Benzin #Dünya
Japonya’da benzin fiyatlarına hükümet müdahale edecek

Japonya Hükümeti 170 yen sınırını aşan benzin fiyatlarını dengelemek üzere sübvansiyon programını uygulamaya karar verirken ülkedeki 29 petrol dağıtım şirketi ve ithalatçısına litre başına 5 yene kadar destek ödemesi yapılacak.

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Japonya'da rekor düzeye ulaşan benzin fiyatları hükümeti harekete geçirdi. Normal benzinin perakende satış fiyatının daha önce muhtemel bir müdahale için sınır olarak kabul edileceği açıklanan 170 yeni aşarak 170,2 yene yükselmesinin ardından, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Kichi Hagiuda sübvansiyon programının hayata geçirileceğini açıkladı.

Bakan Hagiuda, bugün düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunarak, "Yakıt fiyatlarında bölgesel farklılıklar olsa da bu tedbir sayesinde keskin fiyat artışlarının genel olarak önüne geçilecek" ifadelerini kullandı. Yeni mali yılda ham petrol fiyatlarındaki artışın sürebileceğine dikkat çeken Bakan Hagiuda, "Fiyat artışının insanların hayatına olan etkisini en aza indirmek için süreci takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

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5 YENE KADAR DESTEK SAĞLANACAK

İlk kez başvurulacak uygulama kapsamında ülke genelindeki 29 dağıtım şirketi ve ithalatçısına litre başına 5 yene kadar destek ödemesi yapılacağı açıklanırken, fiyatları dengelemek üzere alınan tedbir kararının ise 27 Ocak itibariyle yürürlüğe gireceği bildirildi. Ayrıca, perakende satış fiyatlarının akaryakıt istasyonları tarafından belirlenmesi nedeniyle, sübvansiyon desteğinin pompaya yansıyıp yansımadığını belirlemek üzere hükümetin akaryakıt istasyonlarını denetleyeceği açıklandı.

SINIR BELİRLENMİŞTİ

Japonya'da benzin fiyatları geçtiğimiz senenin Kasım ayında 5 hafta boyunca artış göstermiş, hükümet ise perakende satış fiyatının 170 yeni aşması durumunda sübvansiyon desteği uygulanacağını duyurmuştu. Japonya’da normal benzinin ortalama perakende satış fiyatı 13 yıl 4 ay aradan sonra ilk kez litre başına 170 yeni aşarak dün rekor seviyeye ulaşmıştı.

 

 

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