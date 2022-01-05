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HABERLERDünya Haberleri

Japonya Başbakanı yurt dışı ziyaretlerini iptal etti

#Japonya#Fumio Kishida#Koronavirüs
Japonya Başbakanı yurt dışı ziyaretlerini iptal etti

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Ocak ayında ABD ve Avustralya'ya yapmayı planladığı ziyaretleri iptal etme kararı aldığını açıklarken, ülkede kalarak Covid-19 ile mücadeleye odaklanacağını söyledi.

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Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Ocak ortasında başlaması planlanan meclis oturumları öncesinde siyasi temaslarda bulunmak üzere ABD ve Avustralya'ya yapmayı düşündüğü ziyaretleri iptal etme kararı aldığını açıkladı. Başbakan Kishida, ülkede kalarak Covid-19 ile mücadeleye odaklanacağını söylerken, "Sıkı sınır kontrol tedbirleri sayesinde, Omicron mutasyonunun Japonya'ya girişini en aza indirmeyi başardık, ancak enfeksiyonlar büyük şehirlerde yayılıyor" dedi. Başbakan Kishida, Covid-19’un Omicron mutasyonu için alınan özel tedbirleri yerel anlamda da güçlendirmeyi planladıklarını belirtirken, yabancı uyruklulara yönelik ülkeye giriş yasağı da dahil olmak üzere, alınan tedbirlerin süresinin uzatılıp uzatılmayacağına önümüzdeki hafta karar verileceğini ifade etti.

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ABD VE AVUSTRALYA İLE GÖRÜŞECEKTİ

Japonya Başbakanı Fumio Kishida daha önce yaptığı açıklamada diplomatik temaslara hız kazandıracağını ve bu kapsamda ABD Başkanı Joe Biden ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile görüşmek istediğini söylemişti. Kishida'nın ziyaretlerinin Ocak ortasında başlaması planlanan meclis oturumlarından önce gerçekleşeceği kamuoyuna yansımıştı.

Japonya'da son 24 saatte açıklanan bin 256 yeni vaka ile birlikte toplam Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 736 bin 847'ye ulaşırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 18 bin 397’ye ulaştı.

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#Japonya#Fumio Kishida#Koronavirüs

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