Japonya BaÅŸbakanÄ± Suga, Kovid-19 aÅŸÄ±sÄ± oldu

BaÅŸbakan Suga, baÅŸkent Tokyo'daki birÂ hastanede Pfizer Ã¼retimiÂ Kovid-19 aÅŸÄ±sÄ±nÄ±nÂ ilk dozunu yaptÄ±rdÄ±.

Hastane Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda basÄ±n mensuplarÄ±na konuÅŸanÂ Suga, Kovid-19Â salgÄ±nÄ±yla mÃ¼cadelede aÅŸÄ±nÄ±n Ã¶nemine iÅŸaret etti. Suga,Â "OlabildiÄŸince fazla insanÄ±n aÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in Ã§aba gÃ¶stermeliyiz. AÅŸÄ±lanabileceÄŸi ortamÄ± ve aÅŸÄ±ya iliÅŸkin danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± halka saÄŸlamalÄ±yÄ±z." dedi.

Kyodo ajansÄ±, Suga'nÄ±n, nisan ayÄ±ndaÂ ABD BaÅŸkanÄ± Joe Biden ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere bu Ã¼lkeye gitmeden Ã¶nce aÅŸÄ±nÄ±n ikinci dozunu yaptÄ±racaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

PfizerÂ Ã¼retimi Kovid-19Â aÅŸÄ±larÄ±nÄ±nÂ beÅŸinciÂ kÄ±smÄ± Japonya'ya dÃ¼n teslim edilmiÅŸti.

Ãœlkede, mayÄ±s ayÄ± ortasÄ±na kadarÂ 4,8 milyon saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n,Â 12 Nisan'dan itibaren ise 65 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ kiÅŸilerin aÅŸÄ±lanmasÄ±Â hedefleniyor.

HÃ¼kÃ¼met,Â BioNTech-Pfizer, AstraZeneca ve Moderna firmalarÄ±ndan toplam 314Â milyon doz aÅŸÄ± sipariÅŸ edildiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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