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Japonya Başbakanı Kişida'dan yeni dönemde Kovid-19 ve savunma vurgusu

#Japonya#Kovid-19#Dünya
Japonya Başbakanı Kişidadan yeni dönemde Kovid-19 ve savunma vurgusu

Japonya'da başbakanlığa yeniden seçilen Kişida Fumio, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile dış politika ve savunma sahalarında izleyeceği politikaları açıkladı.

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31 Ekim'deki genel seçimi kazanan Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı Kişida Fumio, parlamentoda yemin ederek, Japonya'nın 101. Başbakanı oldu.
Kişida, daha sonra düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ülkesinin "kırılgan durumunu" koruduğunu söyledi.
Bakımevi işçileri ve hemşirelerin iş koşulların iyileştirileceğini bildiren Kişida, vergi teşvikleriyle Japon firmaları maaşları artırmaları için cesaretlendireceğini belirtti.

3. DOZ ARALIK AYINDA BAŞLIYOR

Salgınla mücadele için ek bütçeyi yakın zamanda çıkaracaklarını kaydeden Kişida, Kovid-19'a karşı ağız yoluyla alınan ve bakanlığın onayladığı ilacı 1,6 milyon doz tedarik edeceklerini açıkladı.

Kişida, olası yeni dalgalara karşı hastane yatak kapasitelerini iyileştireceklerini ve 3. doz aşıların gelecek ay içerisinde vurulmaya başlanacağını ifade ederek, "Kovid-19 ile mücadele en önemli gündem. Her şeyden önce, kapasitelerin ikiye katlandığı ve vakalarla mücadele edebilecek bir sağlık sistemi oluşturacağız." dedi.

Başbakan Kişida, Japonya dışından gelecek turistlere yönelik sınır kontrollerinin yumuşatılması amacıyla hükümetin bu yıl içerisinde gözlem faaliyeti düzenleyeceğini bildirdi.

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Dış politika ve savunmaya yönelik de değerlendirmelerde bulunan Kişida, füze tehditleri ve siber saldırılara karşı ulusal güvenlik stratejilerini gözden geçirerek ülke savunmasını güçlendireceğini kaydetti.

Kişida, "Politikaları aciliyet duygusuyla uygulamak için tüm gayreti göstereceğim" diye konuştu.

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#Japonya#Kovid-19#Dünya

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