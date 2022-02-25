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Japonya Başbakanı Kishida'dan Rusya'ya ek yaptırım açıklaması

#RUSYA#Japonya#Yaptırım
Japonya Başbakanı Kishidadan Rusyaya ek yaptırım açıklaması

Japonya Başbakanı Fumio Kishida yaptığı açıklamada, ülkesinin Ukrayna'ya askeri operasyon düzenleyen Rusya'yı hedef alan ek yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.

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Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ı bağımsız ülkeler olarak tanımasının ardından Ukrayna'ya askeri operasyon başlatarak dünyanın gündemine oturan Rusya'ya, Japonya’dan ek yaptırım kararı geldi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida yaptığı açıklamada, Moskova'ya yönelik uygulanacağı açıklanan yaptırımların kapsamının genişletileceğini duyurdu.

Kishida, ek yaptırımların yarı iletkenler ve diğer ürünler üzerindeki ihracat kısıtlamalarını, Rus finans kurumlarının varlıklarının dondurulmasını ve belirli kişi ve kuruluşlar için vize ambargosunu içerdiğini belirtti. Ayrıca Başbakan Kishida, Ukrayna'da yaşanan gelişmelerin yalnızca Avrupa'da değil, Asya ve ötesinde uluslararası düzen için önemli sonuçlar doğurabilecek son derece ciddi bir durum olduğunu kaydetti.

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Kishida, "Japonya'nın statükoda zorla yapılacak herhangi bir değişikliğe izin vermeme kararlılığını göstermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Yaptırımların, ABD ve Avrupa ülkeleri ile yakın koordinasyonun bir sonucu olduğunu ve gerilimi önleme çabalarında "birliğin gücünü" sembolize ettiğini vurgulayan Kishida, hükümetin işgalin Japon ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirmek için gereken tüm adımları atacağını da sözlerine ekledi.

YAPTIRIM KARARI GELMİŞTİ

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ı bağımsız ülkeler olarak tanıma ve bölgeye asker sevkiyatı yapma kararı almasının ardından dünyanın tepkisi merak konusu olmuştu. Japonya hükümeti ise ilk olarak geçtiğimiz Çarşamba günü Donetsk ve Luhansk bölgelerine ve Rusya'ya karşı bir dizi yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.

Bu kapsamda ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerine ithalat ve ihracat yasağı getirileceğini belirten Başbakan Kishida, ayrıca Japonya’nın yeni Rus devlet tahvillerinin ticaretini yasaklayacağını belirtmişti. Donetsk ve Luhansk bölgelerinden gelecek resmi yetkililere yönelik vize ambargosu uygulanacağına dikkat çeken Kishida, bu kişilerin mal varlıklarının dondurulacağını kaydetmişti. Kishida, "Rusya'yı bu krizi diplomasi yoluyla aşmaya yönelik verilen çabalara geri dönmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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#RUSYA#Japonya#Yaptırım

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