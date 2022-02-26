Japon yük gemisi Karadeniz'de Rus füzesi tarafından vuruldu: 1 yaralı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Putin ölümcül silahını devreye sokuyor Cesetleri bile buharlaştırıyor...Putin ölümcül silahını devreye sokuyor! Cesetleri bile buharlaştırıyor...#RUSYA
Türkiye’nin yaptırım kararı ne olacakTürkiye’nin yaptırım kararı ne olacak#Türkiye
Kan sizin elinize de bulaşır Rusyaya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati'Kan sizin elinize de bulaşır' Rusya'ya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati?#SWIFT
Rusya apartmanı vurdu Dakika dakika son gelişmeler...Rusya apartmanı vurdu! Dakika dakika son gelişmeler...#Ukrayna
Ukrayna’dan tahliye edilen ilk kafile, Türkiye yolundaUkrayna’dan tahliye edilen ilk kafile, Türkiye yolunda#Ukrayna
Dünya cesur Ukraynalıyı konuşuyor Rus konvoyunun önüne tek başına çıktıDünya cesur Ukraynalıyı konuşuyor! Rus konvoyunun önüne tek başına çıktı#RUSYA
Ukraynadan büyük kaçış İstikamet Putinden en uzağaUkrayna'dan büyük kaçış! İstikamet Putin'den en uzağa#Ukrayna
Rusların ilk hedefi benimRusların ilk hedefi benim#Zelenski
Putini de listeye aldılar ABDden flaş bir hamle daha... Rusyadan jet yanıtPutin'i de listeye aldılar! ABD'den flaş bir hamle daha... Rusya'dan jet yanıt!#Rusya
Komediden başkomutanlığa... Kimdir bu ZelenskiKomediden başkomutanlığa... Kimdir bu Zelenski#Volodimir Zelenski
Rus işgalinde Çernobil korkusuRus işgalinde Çernobil korkusu#Çernobil
NATO zirvesi sonrası durum tespiti... Topyekûn işgalNATO zirvesi sonrası durum tespiti... Topyekûn işgal!#Stoltenberg
Gökçe Bahadır-Emir Ersoy evlendiGökçe Bahadır-Emir Ersoy evlendi#Gökçe Bahadır
Kafa karıştıran fotoğraf Kafa karıştıran fotoğraf#Nur Fettahoğlu
Yok artık Edin Visca Eski taliplerini pişman ediyor... O rakam...Yok artık Edin Visca! Eski taliplerini pişman ediyor... O rakam...#Trabzonspor
HABERLERDünya Haberleri

Japon yük gemisi Karadeniz'de Rus füzesi tarafından vuruldu: 1 yaralı

#Japonya#Yük Gemisi#RUSYA
Japon yük gemisi Karadenizde Rus füzesi tarafından vuruldu: 1 yaralı

Japon bir şirkete ait Panama bandıralı yük gemisinin Karadeniz açıklarında Rus füzesi ile vurulduğu bildirilirken, 20 kişilik mürettebattan 1 kişinin yaralandığı açıklandı.

Haberin Devamı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı gündemdeki tazeliğini korurken, savaşa dair sıcak bir gelişme yaşandı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Japon bir şirkete ait yük gemisinin dün Karadeniz açıklarında Rus füzesi ile vurulduğunu duyurdu. Füzenin Panama'ya kayıtlı yük gemisi Namura Queen'in kıç tarafına isabet ettiği ve kısa süreli yangına neden olduğu öğrenilirken, geminin Japonya'nın Ehime eyaletinin Imabari şehrindeki bir nakliye şirketine ait olduğu kaydedildi.

Şirketten yapılan açıklamada tamamı Filipinli 20 mürettebattan birinin omzundan yaralandığı açıklanırken, 19 kişinin ise yara almadan kurtulduğu kaydedildi.

Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı saldırının ayrıntılarını doğrulamak üzere detaylı inceleme başlatırken, mürettebatın en kısa sürede güvenli bir bölgeye nakledilmesi için temasların sürdüğü öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Japonya#Yük Gemisi#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Kan sizin elinize de bulaşır Rusyaya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati | 6 SORU 6 YANIT

'Kan sizin elinize de bulaşır' Rusya'ya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati? | 6 SORU 6 YANIT

#SWIFT
Rusya-Ukrayna geriliminde madde detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiyeyi neler bekliyor

Rusya-Ukrayna geriliminde 'madde' detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiye'yi neler bekliyor?

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Kan sizin elinize de bulaşır Rusyaya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati | 6 SORU 6 YANIT

'Kan sizin elinize de bulaşır' Rusya'ya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati? | 6 SORU 6 YANIT

#SWIFT
Rusya-Ukrayna geriliminde madde detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiyeyi neler bekliyor

Rusya-Ukrayna geriliminde 'madde' detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiye'yi neler bekliyor?

#Ukrayna