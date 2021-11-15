Japon prensesi New York’a taşındı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Samuray kılıçlı caniye ve ailesine ne olacakSamuray kılıçlı caniye ve ailesine ne olacak?#Fatih Öncü
Meteorolojiden yeni uyarı... İstanbul dahil çok sayıda kentte etkili olacakMeteoroloji'den yeni uyarı... İstanbul dahil çok sayıda kentte etkili olacak#Meteoroloji
Karadağdan Türkiye maçı öncesi flaş açıklama Lider bitirsinlerKaradağ'dan Türkiye maçı öncesi flaş açıklama! 'Lider bitirsinler'#Milli Takım
19 yıl sonra benzin bitiyor 30 ülke imzaladı... 4 aşamalı yol haritası19 yıl sonra benzin bitiyor! 30 ülke imzaladı... 4 aşamalı yol haritası#Otomotiv
Polonya-Belarus sınırında insanlık can çekişiyorPolonya-Belarus sınırında insanlık can çekişiyor#Polonya
Altın fiyatlarında yeni rekorAltın fiyatlarında yeni rekor#Altın
Kılıçdaroğlu, Erdoğanla helalleşecek mi O yüzden bugünden itibaren...Kılıçdaroğlu, Erdoğan'la helalleşecek mi? O yüzden bugünden itibaren...#Kemal Kılıçdaroğlu
Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Hürriyete konuştu: Türkiye altı ayı güçlü geçirdiDünya Bankası Başkan Yardımcısı Hürriyet'e konuştu: Türkiye altı ayı güçlü geçirdi#Anna Bjerde
Gençler sordu, Erdoğan yanıtladı Çanakkale Köprüsü için müjdeyi duyurduGençler sordu, Erdoğan yanıtladı! Çanakkale Köprüsü için müjdeyi duyurdu#Erdoğan
İşte Muzo’nun sevgilisi... Yüsra Geyik, “Camdaki Kız” kadrosundaİşte Muzo’nun sevgilisi... Yüsra Geyik, “Camdaki Kız” kadrosunda#Yüsra Geyik
FETÖ, Birleşmiş Milletler raporuna da sızdı mıFETÖ, Birleşmiş Milletler raporuna da sızdı mı?#FETÖ
Bebek geliyorBebek geliyor!#Murat Gezer
Gün boyu adım adım takip ettiler... Motorlu gasp dehşetiGün boyu adım adım takip ettiler... Motorlu gasp dehşeti#Gasp
Dev fabrikada ‘hileli iflas’ şokuDev fabrikada ‘hileli iflas’ şoku#DÇT Demir Çelik
15 Temmuz gazisinden Kılıçdaroğluna Lütfü Türkkan tepkisi15 Temmuz gazisinden Kılıçdaroğlu'na Lütfü Türkkan tepkisi#Kılıçrdaroğlu
HABERLERDünya Haberleri

Japon prensesi New York’a taşındı

#Mako Komuro#Japonya#Prense
Japon prensesi New York’a taşındı

Japon prensesi Mako Komuro, 2017’de nişanlandıktan sonra ancak geçtiğimiz günlerde evlenebildiği Kei Komuro ile birlikte Tokyo’dan ayrıldı.

Haberin Devamı

Çift, Kei’nin avukatlık yaptığı New York’ta yaşayacak. Evlenebilmek için kraliyet unvanlarından vazgeçen Mako’yu Tokyo Haneda Havalimanı’nda yaklaşık 100 gazeteci izledi. Japon İmparatorluk ailesi üyelerinin pasaportları bulunmadığı için çift,nikâhlanmalarının ardından pasaport işlemlerinin tamamlanabilmesi için birkaç hafta daha Tokyo’da beklemek zorunda kaldı. Geçen ay Tokyo’da evlenen çift, geleneksel düğün ritüellerini uygulamamıştı. Tüm masraflarını kendilerinin karşıladığı düğün sonrası kameralar karşısına geçen çift, geçen üç yılda neden oldukları sorunlar için özür dilemişti.

AŞKI İÇİN UNVANLARINDAN VAZGEÇTİ

Prenses Komuro, “Kei’yi seviyorum. Hayatı sevdiğim kişiyle geçirmek istiyorum” diyerek kraliyet unvanlarından vazgeçmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mako Komuro#Japonya#Prense

BAKMADAN GEÇME!

Belarus krizi adım adım geldi

Belarus krizi adım adım geldi

#Belarus
Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz