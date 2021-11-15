Japon prensesi New York’a taşındı

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Çift, Kei’nin avukatlık yaptığı New York’ta yaşayacak. Evlenebilmek için kraliyet unvanlarından vazgeçen Mako’yu Tokyo Haneda Havalimanı’nda yaklaşık 100 gazeteci izledi. Japon İmparatorluk ailesi üyelerinin pasaportları bulunmadığı için çift,nikâhlanmalarının ardından pasaport işlemlerinin tamamlanabilmesi için birkaç hafta daha Tokyo’da beklemek zorunda kaldı. Geçen ay Tokyo’da evlenen çift, geleneksel düğün ritüellerini uygulamamıştı. Tüm masraflarını kendilerinin karşıladığı düğün sonrası kameralar karşısına geçen çift, geçen üç yılda neden oldukları sorunlar için özür dilemişti.

AŞKI İÇİN UNVANLARINDAN VAZGEÇTİ

Prenses Komuro, “Kei’yi seviyorum. Hayatı sevdiğim kişiyle geçirmek istiyorum” diyerek kraliyet unvanlarından vazgeçmişti.