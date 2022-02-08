Japon bilim insanlarından BA.2 uyarısı

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Dünya genelinde Covid-19 salgınında Omicron mutasyonunun salgının sonu olması beklenirken, Japon bilim adamlarından yeni bir uyarı geldi.

Tokyo Tıp ve Diş Hekimliği Üniversitesi'nden Doçent Doktor Takeuchi Hiroaki, Omicron mutasyonunun alt varyantlarına yönelik gerçekleştirilen genom analizinin sonuçlarını açıkladı.

Omicron'un BA.1 varyantı ile karşılaştırıldığında farklı yerlerde dokuz mutasyona sahip olan BA.2 alt varyantının daha bulaşıcı olabileceğini kaydeden Takeuchi, tıpkı BA.1'de olduğu gibi, alt varyantın spike proteininde 30'dan fazla mutasyon bulunduğunu söyledi. Söz konusu farkın BA.2'yi BA.1'den daha bulaşıcı hale getirdiğini kaydeden Takeuchi, enfeksiyon yolunun takibinin zor olması nedeniyle BA.2 varyantının Japonya’da yayılmaya başlamış olabileceği uyarısında bulundu.

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Takeuchi, salgındaki son dalgayı önlemek için söz konusu alt varyantın yayılımını engellemenin önemli olduğuna değindi.

DSÖ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) geçen hafta yapılan açıklamada, Omicron mutasyonunun BA.2 formunun orijinal BA.1 formundan daha şiddetli görünmediği, aşıların Omicron'un farklı biçimlerine karşı benzer koruma sağlamaya devam ettiği duyurulmuştu. Buna rağmen, BA.2'nin küresel olarak BA.1'in yerini alma potansiyeline sahip olduğu ifade edilmişti.