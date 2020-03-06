James Jeffrey: Türkiye’nin Suriye’deki endişeleri haklıdır

Türkiye’nin Suriye’ye ilişkin endişelerinde haklı olduğunu söyleyen Jeffrey, konuşmasında şunları ifade etti:

“Komşu ülke olarak Türkiye’nin bazı sorumlulukları var. ABD’nin de, diğer ülkelerin de, NATO’nun da sorumlulukları var. Tüm tarafların çözüme dahil olması lazım. BM öncülüğünde siyasi çözüm olmalı. Askeri çözümü kabul etmiyoruz.

‘RUSLAR DİNLEMİYOR’

Türkiye harika çabalar sarf ediyor. Bizim de Rusya ile Suriye üzerinde belli diyaloğumuz var. Ama vardığımız sonuç şu; bizi dinlemiyorlar. Putin- Erdoğan görüşmesi umuyorum ki, gerçek bir ateşkesle sonuçlanır. Biz bugüne kadar gerçek bir ateşkes görmedik. Esad rejimi ve Rusya ateşkesin altına imza atıyorlar. Ama şöyle diyorlar; teröristler varsa, ki, terörist tanımını çok geniş tutuyorlar, teröristler olursa ateşkesi bozma hakkımızı saklı tutarız diyorlar. Ve bunu defaatle yaptılar. İdlib farklı. Mülteciler ve muhalefetin İdlib’den başka gidecekleri yer yok. Türkiye ve ABD arasında istişareler devam ediyor. Üst düzeyde tartışılıyor. Uluslararası topluluk hangi desteği verebilir? Suriye’nin toprak bütünlüğü önemli. Türkiye şu anda Suriye’de kendi ulusal çıkarları için meşru bir şekilde var. Suriye’nin komşularının beka endişeleri var. Bunlar anlaşılır ve meşru endişeler.”