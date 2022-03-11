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James Jeffrey: Güvenli bölgeler ilan edilebilir

#James Jeffrey#ABD#Güvenli Bölge
James Jeffrey: Güvenli bölgeler ilan edilebilir

ABD’nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Ukrayna’daki sivillerin güvenliği için Suriye’dekine benzer ‘güvenli bölgeler’ oluşturulabileceğini savundu.

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ABD’nin eski Suriye Özel Temsilcisi ve eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, ‘Defense One’ dergisi için Ukrayna’daki duruma ilişkin makale kaleme aldı. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin ‘uçuşa yasak bölge’ talebine karşılık Jeffrey, Suriye’deki güvenli bölgelerin etkinliğini örnek göstererek, sivilleri korumak için Birleşmiş Milletler (BM) onaylı bu tür güvenli bölgeler oluşturulabileceğini söyledi.

VETOYA TAKILMAZ

İnsani güvenli bölgeler oluşturulabilmesi için, Ukrayna hükümetinin BM Güvenlik Konseyi’ne başvurması gerektiğini belirten Jeffrey, kararın, Konsey’in daimi üyelerinden olan Rusya tarafından veto edileceği öngörülse bile, BM Genel Kurulu’ndaki oylamadan geçebileceğini belirtti. Jeffrey, Suriye’deki güvenli bölge deneyimlerine dayanarak, bu yapıların çatışmayı azaltma, insani yardım sağlama ve nihayetinde ateşkese giden yolu aralayabileceğini ifade etti.

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James Jeffrey: Güvenli bölgeler ilan edilebilir

GÖÇÜ ENGELLER

Jeffrey, güvenli bölgelerin uluslararası göçü azaltabileceğini belirterek, sivillerin Ukrayna’dan çıkmadan ülke içinde kalmalarının göç maliyetini azaltabileceğine dikkat çekti. Ukrayna halkının başka ülkelerde mülteci olması yerine kendi topraklarını terk etmemesinin, barış müzakerelerinde üstünlük sağlamak için hayati önem taşıyacağını belirtti. Bu tür bölgelerinin konumlarının ve derinliğinin, kuruldukları tarihteki Rus güçlerinin konumlarına bağlı olacağını söyleyen Jeffrey, aynı zamanda ekonomik, etnik, coğrafi faktörler, ulaşım ve komşu ülkelerin konumuna göre değişkenlik gösterebileceğini kaydetti. Stratejik bir şehir olan Lviv’in, kesinlikle güvenli bölgeler arasında yer alması gerektiğini söyledi.

James Jeffrey: Güvenli bölgeler ilan edilebilir

BARIŞ GÜCÜ KURULABİLİR

Jeffrey, güvenli bölgelerin sınırlarını denetlemek ve saldırıları savunmak için oluşturulacak BM Genel Kurulu’na bağlı hafif silahlı barış gücünün, NATO ülkeleri dışarıda tutularak oluşturulabileceğini, ABD’nin ise bu güce yönelik saldırıları caydırmak için hava izleme ve teçhizat takviyeleri sağlayabileceğini söyledi. Jeffrey, “Elbette güvenli bölgeler savaşı bitirmez. Ancak diplomatik uzlaşmanın kapısını aralar” dedi.

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#James Jeffrey#ABD#Güvenli Bölge

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