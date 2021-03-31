İtalyan polisi, Rus yetkiliyi casusluk şüphesiyle gözaltına aldı
İtalyan polisi, bir Rus askeri yetkili ile İtalyan donanmasında kaptanlık yapan bir kişiyi casusluk şüphesiyle gözaltına aldı.
Konuya ilişkin açıklamaya göre, İtalyan kaptanın, para karşılığında bir dokümanı Rus yetkiliye verdiği gizli buluşmaya güvenlik güçleri müdahalede bulundu.
Söz konusu kişilere casusluk suçlaması yöneltildi.
İtalyan kaptanın bir fırkateyni komuta ettiği, Rus şahsın ise Rusya'nın Roma Büyükelçiliği'ne akredite bir yetkili olduğu belirtildi.
Rus büyükelçi bakanlığa çağrıldı
İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonun ardından Rusya'nın Roma Büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığı belirtildi.
Rusya'nın Roma Büyükelçiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Moskova ile Roma arasındaki ilişkilerin şüphelerden dolayı etkilenmeyeceği belirtildi.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara