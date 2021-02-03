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Dünya
DHA
Haber Giriş: 03.02.2021 - 12:31 | Son Güncelleme:

İtalyan kasabasında koronavirüse yakalanmak yasaklandı!

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İtalyan kasabasında koronavirüse yakalanmak yasaklandı!
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İtalya'nın Sardinya bölgesindeki bir kasabada belediye başkanının talimatıyla koronavirüse yakalanmak yasaklandı. Yasak kararının gerekçesi ise duyanları şaşkına çevirdi.

İtalya'nın Sardinya bölgesindeki Nuoro şehrinde bulunan Oniferi kasabasında belediye başkanı koronavirüse (Kovid-19) yakalanmayı yasakladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da alınan karar şaşkınlığa neden oldu.

Ülkenin Sardinya bölgesindeki Nuoro şehrinde bulunan Oniferi kasabasındaki belediye başkanı Stefania Piras, bölgede vatandaşların hastalanmasını, tedaviye ihtiyaç duymasını ve koronavirüse yakalanmasını yasakladı.

ŞAŞIRTAN GEREKÇE

Yasağın nedenine ilişkin açıklamalarda bulunan Oniferi  Belediye Başkanı Piras, " Oniferi'de sağlık çalışanı kalmadı. Bugün bir doktorumuz daha görevinden ayrıldı. Ayrılan doktorun yerine bakacak bir sağlık çalışanı kalmadı. Artık herkes dikkat edecek. Burada koronaya yakalanmak artık yasak" dedi.

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