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İtalya'da yeni hükümet ilk güvenoyunu aldı

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#İtalya#Giorgia Meloni#Güvenoyu
İtalyada yeni hükümet ilk güvenoyunu aldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 00:29

İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni’nin hükümeti, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinden güvenoyu aldı.

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İtalya'da yeni hükümeti kuran Başbakan Giorgia Meloni ve 24 bakanı, yemin ederek göreve başlamasının ardından ilk güvenoyunu aldı. Meloni'nin hükümeti, parlamentonun 400 sandalyeli alt kanadı Temsilciler Meclisinde 389 milletvekilinin katılımı ile yapılan güven oylamasında, 154 "Hayır" oyuna karşılık, 235 "Evet" oyuyla güvenoyu alarak ilk sınavı geçmiş oldu.

Meloni hükümeti, Temsilciler Meclisinin ardından parlamentonun üst kanadı Senato’dan güvenoyu almaya çalışacak.

İtalya'da seçimleri kazanan aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin (Fdl) lideri Giorgia Meloni, sağ koalisyon hükümetini kurmuş ve ülkenin ilk kadın başbakanı olmuştu.

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#İtalya#Giorgia Meloni#Güvenoyu

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