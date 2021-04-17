İtalya'da son 24 saatte 15 bin 370 koronavirüs vakası kaydedildi

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 331 bin 734 testte 15 bin 370 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubattan beri toplam vaka sayısı 3 milyon 857 bin 443'e ulaştı.



Ülkede aktif Kovid-19 hastası sayısı 505 bin 308'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 3 bin 340'a geriledi.



Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 310 artarak 116 bin 676'ya yükseldi.



İyileşenlerin sayısı ise 16 bin 484 artışla 3 milyon 235 bin 459'a ulaştı.



Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 14 milyon 785 bin 115 oldu. Aşılananların 4 milyon 374 bin 184'ünü ikinci dozu alanlar oluşturdu.



Diğer yandan, Acil Tedarik Komiserliği verilerine göre, ülkede dün 347 bin 279 doz aşı yapılarak, günlük bazda en yüksek sayıya ulaşıldı.

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