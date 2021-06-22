İtalya'da koronavirüs salgınında son veriler açıklandı

İtalya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 192 bin 882 testte 835 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 254 bin 294'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 72 bin 964’e, yoğun bakımdakilerin sayısı 362'ye geriledi.

İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 31 artarak 127 bin 322'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 4 bin 692 artışla 4 milyon 54 bin 8'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 46 milyon 812 bin 413 oldu. Aşılananların 16 milyon 173 bin 259'unu ikinci dozu alanlar oluşturdu.

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