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Dünya
AA
Haber Giriş: 19.05.2021 - 18:53 | Son Güncelleme:

İtalya'da koronavirüs salgınında son durum

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İtalya'da koronavirüs salgınında son durum

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 506 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 287 bin 256 testte 5 bin 506 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 15 ayda toplam vaka sayısı 4 milyon 172 bin 525'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 306 bin 730'a, yoğun bakımdakilerin sayısı 1643’e geriledi.

İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 149 artarak 124 bin 646'ya yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 13 bin 929 artışla 3 milyon 741 bin 149'a ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 28 milyon 382 bin 984 oldu. Aşılananların 9 milyon 49 bin 348'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

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