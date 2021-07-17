İtalya'da koronavirüs salgınında dikkat çeken veri! 29 Mayıs'tan beri ilk kez kaydedildi

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 244 bin 797 testte 3 bin 121 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece son olarak 3 bin 351 vakanın kaydedildiği 29 Mayıs’tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 3 binin üzerinde kaydedildi.

Ülkede salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 284 bin 332'ye ulaştı, aktif Kovid-19 vakası sayısı da 43 bin 491'e çıktı.

İtalya'da virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 13 arttı, toplam can kaybı sayısı 127 bin 864'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 2 bin 328 artışla 4 milyon 112 bin 977'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 60 milyon 826 bin 415 oldu. Aşılananların 26 milyon 526 bin 901'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

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