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DHA - Fotoğraflar: AFP
Haber Giriş: 06.02.2020 - 10:33,Son Güncelleme:/

İtalya'da hızlı tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı

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İtalya'da hızlı tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı

İtalya'da hızlı trenin raydan çıkması sonucu iki vagon devrildi. Kazada 2 demir yolu işçisi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

İtalya'nın Milan kentinden Salerno kentine sefer yapan hızlı tren, Lodi ilinin Livraga İstasyonu yakınlarında raydan çıktı.

 

İtalyada hızlı tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı

Trenin raydan çıkması sonucu iki vagonu devrildi. Kazada, 2 demir yolu işçisi yaşamını yitirirken, 30 kişi de hafif yaralandı.

Kazanın nedenine ilişkin incelemeler sürerken, Milan-Bolonya arasındaki hızlı tren seferleri askıya alındı.

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