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İtalya’da hayat normale dündü

#Koronavirüs#İtalya#Normal
İtalya’da hayat normale dündü

İtalya’da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sebebiyle kapasiteleri sınırlandırılan tiyatro, sinema ve kültürel faaliyetlerin yapıldığı yerler, bugünden itibaren tam kapasiteyle hizmet verecek.

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GEÇEN yılın başlarında Avrupa’da koronavirüse en fazla kurban veren ülkeler arasında olan İtalya’da normale dönüş başlıyor. Salgında vaka sayılarındaki düşüşün devam ettiği ülkede, sosyal hayatta normale dönüşe yönelik adımlar devam ediliyor. Bakanlar Kurulunun 8 Ekim’de aldığı ve 9 Ekim’de resmi gazetede de yayımlanan kararla, tiyatro, sinema ve kültürel faaliyetlerin yapıldığı yerler bugünden itibaren tam kapasiteyle hizmet vermeye başlıyor. Aynı kararla gece kulüpleri ve diskotek gibi eğlence yerlerinin de kapalı alanlarında yüzde 50, açık alanlarında yüzde 75 kapasiteyle yeniden açılması kararlaştırıldı.

İtalya’da hayat normale dündü

STADLARA YÜZDE 75 İZNİ

Statlarda da seyirci kapasitesi, yüzde 50’den yüzde 75’e çıkarılacak. Söz konusu yerlerde içeri alınacak izleyicilerde, salgınla mücadele kapsamında çıkarılan; aşı veya test yaptırmayı ya da kısa süre öncesinde COVID-19’u atlatmış olmayı belgelendiren “Yeşil Geçiş” sertifikası olması gerekecek. Koronavirüs Bilim-Teknik Komitesi de hükümete tiyatro ve sinemalarda kapasitenin yüzde 80’e çıkarılmasını tavsiye etmişti. İtalya’da salgının başladığı Şubat 2020’den bu yana 131 bin 228 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 4 milyon 695 bin 291’i buldu.

12 YAŞ ÜSTÜNÜN YÜZDE 80’İ AŞILANDI

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İtalya’da koronavirüs aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 80.04 oldu. COVID-19’a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020’de başladığı ülkede dün itibarıyla 86 milyon 201 bin 755 doz aşı uygulandı. Aşıları tamamlananların sayısı 43 milyon 229 bin 551.

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#Koronavirüs#İtalya#Normal