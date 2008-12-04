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İtalya'da camilere karşı moratoryum talebi

İtalya'da merkez sağ iktidarın koalisyon ortaklarından Kuzey Birliği Partisi (KBP), Milano'da 2 Faslı göçmenin terör saldırısı planladığı zannıyla tutuklanmasının ardından, yeni cami ve mescit açılmasını engelleme amacıyla moratoryum talebinde bulundu.

KPB Meclis Grup Başkanı Roberto Cota, İslam'ın, inananlarının İtalya'da devletle "mutabakat" imzalayarak resmen tanınmış bir din olmadığını anımsatarak, yeni cami ve mescit açılmasını önlemeyi amaçlayan moratoryumu yasa tasarısı olarak parlamento gündemine getireceklerini açıkladı.

Cota, "Moratoryumun, İslam konusunda devletle mutabakat imzalanıp gerekli yasal düzenlemeler yapılana dek geçerli olmasından yanayız" diye konuştu.

İtalya'da Cota önderliğinde parlamentoya sunulmuş olmakla birlikte, henüz görüşülmeye başlanmamış olan bir başka yasa tasarısı ise cami ve mescit açılmasını neredeyse olanaksız hale getirebilecek düzenlemeler içeriyor. Tasarısında, cami ve mescitlerin kilise ve sinagoglardan asgari bir kilometre uzağa inşa edilmesi, atanacak imamların İçişleri Bakanlığına kayıtlı olması, cami veya mescit açmanın bölge yönetiminin iznine ve de ilgili yerleşim biriminde yapılacak halk oylamasının sonucuna bağlanması gibi düzenlemeler öngörülüyor.

İÇİŞLERİ BAKANINDAN MORATORYUM ÖNERİSİNE DESTEK

Bu arada Cota'nın moratoryum önerisine, KBP'li kabine üyelerinden İçişleri Bakanı Roberto Maroni destek verdi.
Maroni, İtalya'da cami ve mescitlerin genelde "militan devşirmek" için kullanıldığını savundu. Maroni, tutuklanan iki Faslı göçmenin Milano'nun Macherio semtindeki mescitte internetten bomba imalatı için bilgi derlediklerini saptadıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:
"Sorun, insanların bir mekana gidip bomba imalatı öğrenmelerini engelleyebilme meselesidir. Nitekim Macherio'da olanları gördük. İki Faslı, kültür merkezi, mescit, okul ve restoran olarak kullanılan malum mekana, ibadet etmeye değil, eylem planlamak için gitmekteydiler."
Merkez sol muhalefet ise KBP'nin moratoryum düşüncesini "kültürel çılgınlık" olarak niteledi.

Demokrat Parti adına yapılan açıklamada, "Küstah ve genelleyici bir düşüncenin ürünü olan moratoryum önerisi, KBP'nin İslam takıntısının göstergesidir. Bu öneri, tüm vatandaşlar için ibadet özgürlüğü öngören İtalyan Anayasası'na da evrensel insan hakları beyannamesine de aykırıdır" denildi.

İtalya'da Hristiyan-Demokratların bir bölümü ise cami ve mescit açma izinlerinde uluslararası ilişkiler çerçevesinde karşılıklılık ilkesinin uygulanması gerektiğini savundu.

Halkçı Hristiyanlar Federasyonu Başkanı Mario Baccini, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kimi İslam ülkelerinde kilise açılmasına izin verilmediğini anımsatarak, "Devlet tarafından henüz resmen tanınmamış dinlerin müntesiplerinin ibadet mekanı açmalarının engellenmesi, ancak uluslararası ilişkilerdeki karşılıklılık ilkesi, yani İslam ülkelerinde de kilise açılmasına müsaade edecek anlaşmaların imzalanması koşuluna bağlandığında anlamlı olabilir" dedi.

İtalya'da 2005 sayımına göre Müslümanlar nüfusun yüzde 1,4'ünü oluşturuyor. Müslümanlar arasında İtalyan vatandaşlığına da sahip olanların oranı yüzde 36 olarak belirtiliyor. Bunlar arasında, daha sonra din olarak İslam'ı tercih ederek Müslüman olmuş İtalyanların sayısı ise 10 bin kişi olarak tahmin ediliyor.

İtalya'da, Roma'daki cami dışında, muhtelif kentlerde genelde garaj ve apartman dairelerinden dönüştürme suretiyle açılmış mescit sayısının ise 750 civarında olduğu belirtiliyor.
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