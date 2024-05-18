×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İtalya şiddetli yağışların etkisi altında: 1 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#İtalya#Yağmur#Dünya
İtalya şiddetli yağışların etkisi altında: 1 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 11:25

İtalya'nın kuzey bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda ev ve iş yerin sular altında kaldı.

Haberin Devamı

İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya ve Veneto bölgelerini vuran şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

İtalyan itfaiyesinden yapılan açıklamada, Lombardiya’da bulunan Cantu komününde üzerinde bulunduğu köprünün sel sularının etkisiyle yıkılması sonucu Serenza Nehrine düşen 66 yaşındaki bir adamın cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Lombardiya Valisi Attilio Fontana, bölgede durumun "çok karmaşık" olduğunu, çok sayıda evin ve iş yerinin hala sular altında olduğunu aktardı. Çiftçi sendikası Coldiretti ise şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle mahsullerin zarar gördüğünü belirtti.

İtfaiye ve sivil koruma, evlerinde mahsur kalanlara destek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İtalya#Yağmur#Dünya

BAKMADAN GEÇME!