İtalya kademeli normale dönüşü bugün başlatıyor

Yaklaşık 2.5 ayda 28 bin 884 kişinin hayatını kaybettiği, 210 bin 717 kişiye virüsün bulaştığı İtalya, bugün sıkı tedbirleri kademeli olarak gevşetme konusunda ilk büyük adımını atıyor. Bu adımın detayları şöyle:

“Virüsle yaşanacak dönem” olarak tanımlanan ve 26 Nisan’daki başbakanlık kararnamesiyle resmiyete kavuşan ikinci aşamada ilk olarak inşaat, imalat ve toptan ticaret sektörleri işbaşı yapacak. Ülkede 4.4 milyon çalışanın bugün işine dönmesi bekleniyor.

İnsanlar zorunlu alışverişler ve eczaneye gitmek dışında, 1 metrelik sosyal mesafeyi korumak şartıyla aile yakınlarıyla da görüşebilecek.

Sokağa çıkmak için izin belgesinin gerekeceği bu aşamada, insanlara toplu olmamak şartıyla spor yapma izni verilecek.

MASKE ZORUNLU OLDU

Kamuya açık tüm kapalı alanlar ve toplu taşımada maske kullanımı zorunlu hale getiriliyor.

Belediye otobüsleri ve metrolardaki oturma düzeni sosyal mesafeye uygun şekilde yeniden düzenlendi. Toplu taşıma aracını kullanacak şoförlere, aracın yarısının dolması durumunda başka yolcu almaması tavsiye edildi.

Trenlerde sosyal mesafeyi korumak için seferler yarı kapasiteyle yapılacak. Şehirler arası tren seferlerine, sosyal mesafeyi korumak için ön rezervasyon şartı getirildi.

Başbakanlık kararnamesine göre, 11 Mayıs’ta kütüphane, sergi salonları ve müzeler; 1 Haziran’da ise restoran, kafe ve kuaför salonları açılacak.

EĞİTİMDE SOSYAL MESAFE

Bugün başlayan ikinci aşamada, üniversitelere sınıf ve amfilerde sosyal mesafeye uymak koşuluyla sınav ve mezuniyet sunumları düzenleme serbestisi getiriliyor. İlk ve orta dereceli eğitim kurumlarının bu dönem açılması planlanmazken, okullar eylül ayına kadar kapalı kalacak. Bu arada, daha önceki kararnamelerle 2 ay boyunca durdurulan işten çıkarmanın yasaklanması süresi 3 ay daha uzatılarak 5 aya çıkartıldı.