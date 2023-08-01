İsviçreli yayın kuruluşu muhalefeti mercek altına aldı: Partiler Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'den uzaklaşıyor

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Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 52,16'lık oy oranı ile tekrar cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından muhalefetteki çatlak büyümeye devam ediyor.

Seçimlerinde ardından 'değişim' talebi bir numaralı gündemi haline gelen CHP'deki 'güç mücadelesi' dış basının da dikkatini çekmeye devam ediyor.

İsviçre'de Almanca yayın yapan SRF 'Türkiye: Muhalefette güç mücadelesi' başlıklı bir analiz kaleme aldı.

Philipp Scholkmann imzalı analizde seçimin kaybedilmesinin ardından yaşanan süreç için şu değerlendirmede bulunuldu;

'Muhalefet ittifakı dağılıyor ve en büyük muhalefet partisi olan CHP'de açık bir iktidar mücadelesi sürüyor.'

'CHP'de iktidar mücadelesi ne anlama geliyor?' sorusuna cevap arayan SRF 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, uzun süredir partisinin lideri olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını istiyor. Ayrıca bir yenilenme çağrısında da bulunuyor' dedi.

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İmamoğlu'nun bu süreçte yaptığı zoom toplantısının sızdığını hatırlatan SRF haberinde Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi ile yapılan gizli bir anlaşmanın var olduğunu kabul etmek zorunda kaldığının altı çizildi.

Kılıçdaroğlu'nun ancak dürüst bir aday bulunduğunda parti liderliğinden istifa etmek istediğine vurgu yapan SRF, 'Belli ki İmamoğlu'na güvenmiyor' yorumunda bulundu.

Diğer partilerin Kılıçdaroğlı liderliğindeki CHP'den uzaklaştığını belirten SRF 'Pek çok taban üyesi, muhalefetin seçim ittifakının parçalanmakta olmasına ve CHP'nin kendi içinde zayıflamaya devam etmesine öfkeli' dedi.

Haberde İmamoğlu için ise'partide milliyetçiler ve muhafazakarlar konusunda hiçbir çekincesi olmayan yeni bir nesli temsil ediyor' yorumunda bulunuldu.