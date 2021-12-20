İsviçre’de yeni Kovid-19 önlemleri yürürlüğe girdi

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İsviçre’de hükümet, artan Kovid-19 vakaları ve yoğun bakım ünitelerindeki doluluk nedeniyle yeni tedbirleri açıkladı.

Ülkede bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak yeni tedbirleri açıklayan hükümet, “Sadece Kovid-19 aşılarını tamamlamış ve iyileşmiş olan kişiler restoranlara, kültürel etkinliklere, spor ve benzeri faaliyetlere kabul edilecek” ifadelerine yer verdi.

Açıklanan diğer tedbirler kapsamında, maske takmak zorunlu olacak ve kişilerin kendileri için ayrılmış koltuklara oturmasına izin verilecek.

Maske takmanın mümkün olmadığı ve oturma yerlerinin bulunmadığı mekanlarda da ziyaretçiler Kovid-19 sertifikalarını, yakın zamana ait PCR testlerini veya hastalığı atlattıklarına dair kanıt göstermek zorunda olacaklar.

Özel toplantılardaki katılımcı sayısı da maksimum 10 kişi ile sınırlandırılırken, tedbirler 16 yaş ve üstü kişileri kapsayacak. Evden çalışma, mümkün olan her yerde tekrar zorunluluk haline gelecek.