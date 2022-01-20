İstismarcı doktor için rekor tazminat... 37 yıl boyunca yüzlerce kişiyi taciz etmiş

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Michigan Üniversitesi, okulda görev yapan eski bir spor doktoru tarafından cinsel saldırıya uğradığını söyleyen 1000'den fazla kişiyle 490 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardı.

Avukat Parker Stinar, üzerinde anlaşılan anlaşmanın 1.050 kişiyi kapsayacağını duyurdu. Üniversite, Dr. Robert Anderson'ın rutin tıbbi muayeneler sırasında kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu söyleyen kişilerin açtığı bir dizi davayı çözmek için arabuluculuk yapıyordu.

200'den fazla kurbanı temsil eden Stinar, ‘Uzun ve karmaşık bir süreç oldu ve bu anlaşmanın susturulmayı reddeden birçok cesur erkek ve kadın için adalet ve şifa sağlayacağına inanıyorum’ dedi.

Üniversitenin sözcüsü Rick Fitzgerald, anlaşmayı doğruladı ve konu ile ilgili bir açıklama yapılacağını söyledi.

Anderson, 1966'dan 2003'te emekli olana kadar, üniversitenin Sağlık Servisi'nin direktörü ve futbol da dahil olmak üzere bir dizi spor takımının doktoruydu.

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Birkaç futbolcu ve diğer sporcular, 2008'de hayatını kaybeden Anderson'ı kendilerine cinsel tacizde bulunmakla suçlayarak dava açmıştı.

Üniversite düzenli olarak ABD'deki en iyi devlet üniversiteleri arasında yer alıyor.

‘DURDURMAK İÇİN SAYISIZ FIRSAT KAÇIRILDI’

Okul tarafından konuyu araştırmak ile görevli bir firma tarafından hazırlanan rapora göre, personel 37 yıllık kariyeri boyunca Anderson'ı durdurmak için sayısız fırsatı kaçırdı.

Anlaşma, Anderson'ın kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu iddia eden iki adamın, üniversite Başkanı Mark Schlissel'in görevden alınmasıyla birlikte liderlikte bir değişikliğin, okulun taciz mağdurlarına karşı daha sorumlu olmasını sağlayacağını umduklarını söylemesinden sadece birkaç gün sonra geldi.

Kampüste birçok insan Anderson'ın on yıllar önce eski futbol antrenörü Bo Schembechler tarafından durdurulmuş olabileceğine inanıyor.

Kasım ayında, bir Schembechler heykeli kırmızı boya ve cinsel saldırı mağdurlarını destekleyen bir mesajla tahrip edilmişti. Basamaklarda siyahla okul takım marşı "[Hail to] The Victors"a atıfta bulunan "Bo biliyordu" ve "#kurbanlaraselam" yazılıydı.

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Michigan'lı eski futbolcular, 1970'lerde yapılan fiziksel testler sırasında Anderson'ın hareketleri hakkında Schembechler'e bilgi verdiklerini belirtmişlerdi.

Schembechler'in oğlu Matt Schembechler, Anderson'ın kendisini de çocukken taciz ettiğini belirtti. Diğer bir oğlu olan Glenn ise, babasının, Anderson'ın sınavlar sırasında uygunsuz davrandığından habersiz olduğuna inanıyor.

Haberlere göre, gönderilen bir e-postada, 'Bu eylem Kurbanlara Selam kampanyasıyla dayanışma içinde gerçekleştiriliyor' ifadesi yer aldı. Bazıları Schembechler'in heykelinin kaldırılmasını ve adının futbol stadyumundan kaldırılmasını istedi.

2006 yılında hayatını kaybeden Schembechler, kolej futbolu tarihinin en iyi teknik direktörü olarak kabul ediliyor. 1969'dan 1989'a kadar Wolverines'i yönetti, okulda 194 oyun ve Miami of Ohio'da altı sezonda 234 zafer kazandı.

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Matt, Haziran ayında, aynı zamanda 1970'lerde ve 1980'lerde mağdur olan iki eski Michigan oyuncusu Daniel Kwiatkowski ve Gilvanni Johnson ile düzenlediği basın toplantısında, taciz hakkında halka açık bir şekilde konuştu.

Suçlamaları, üniversite tarafından yaptırılan bir raporun, Bo ve diğer Üniversite yetkililerinin, Anderson'ın onlarca yıldır okulda kalmasına rağmen, Anderson'a yönelik şikayetlerden haberdar olduklarını ortaya koymasından sadece bir ay sonra geldi.

Matt, Anderson'ın kendisini ilk kez 1969’da 10 yaşındayken, iki kez taciz ettiğini iddia etti. Matt, babasının Anderson'a yönelik taciz iddialarını dinlemeyi reddedip kızdığını ve göğsüne vurduğunu söylüyor.

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Matt Schembechler, annesinin kendisine olayı, Anderson'ı işten çıkarmaya hazır olduğunu iddia ettiği Michigan atletik direktörü Don Canham'a anlatmasını tavsiye ettiğini belirtti. Matt Schembechler, lisedeyken bir kez daha Anderson tarafından taciz edildiğini söyledi.

Üniversite tarafından yaptırılan WilmerHale raporu yayınlandığında, Bo Schembechler'in oğullarından bir diğeri olan Shemy Schembechler, babasının Anderson hakkındaki şikayetleri görmezden geldiğine dair şüphelerini dile getirdi.

Oyuncular doktorla ilgili endişelerini paylaşmış olsaydı babasının harekete geçeceği konusunda ısrar etti.