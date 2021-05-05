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Dünya
Haber Giriş: 05.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İstismara uğramayan kadın yok

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İstismara uğramayan kadın yok

19 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish, Vogue dergisine verdiği röportajda cinsel istismarın hayatın her yerinde olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde çıkardığı yeni single’ı “Your Power”da bir tacizciyi anlatan Eilish, söyleşide “Böyle kötü bir deneyim geçirmeyen tek bir kız ya da kadın tanımıyorum” dedi. Vogue yazarı Laura Snapes, istismar olayının “daha küçük yaşlarda Eilish’in de başına geldiğini” aktarırken konuyla ilgili ayrıntıların genç şarkıcıda saklı olduğunu belirtti.

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