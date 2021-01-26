İstikşafi görüşmelerde Kalın sürprizi

Türkiye ve Yunanistan dün istikşafi (keşif amaçlı) görüşmelere İstanbul’da, 61’inci tur ile yeniden başladı. Dünkü oturumun en büyük sürprizi görüşmelere Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili de olan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın katılması oldu. Kalın’ın heyette yer almasının, cumartesi Vahdettin Köşkü’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da hazır bulunduğu “Dış Politika” başlıklı toplantıda kararlaştırıldığı öğrenildi.

SONRAKİ TUR ATİNA’DA

Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Yunan heyetine de emekli Büyükelçi Pavlos Apostolidis başkanlık etti. Görüşmede, daha önce yapılan 60 turda ele alınan konular değerlendirilerek, mevcut durum ve son gelişmeler ile geleceğe yönelik bu konularda atılabilecek adımlar ele alındı.

Taraflar sonraki turun Atina’da yapılmasında mutabık kaldı. Kalın da Twitter’dan, “İstikşafi görüşmeler bugün İstanbul’da başladı. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde Ege dahil tüm sorunların çözümü mümkündür ve bunun için irademiz tamdır. Bölgesel barış ve istikrar herkesin menfaatinedir” yorumunu yaptı.

YUNAN BASINI: ERDOĞAN ÖNEM VERDİĞİNİ GÖSTERDİ

Atina’da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’ın da görüşmelere dahil olması “Türkiye’den son dakika sürprizi” diye yorumlandı. Kalın’ın görüşmelerde yer alacağı daha önce açıklanmamıştı. Yunan medyasında “Erdoğan, istikşafi görüşmeleri önemsediğinin sinyalini verdi” yorumları yapıldı. Yunan Hükümet Sözcüsü Hristos Tarantilis, görüşmelere ilişkin şunları söyledi: “Hedef, sadece Ege ve Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığı ve Ekonomik Münhasır Bölge (MEB) sınırlarının belirlenmesi konusunda, gelecekte muhtemel müzakere imkanı olup olmadığını incelemektir. İstikşafi görüşmeler ilerlerlerse, Başbakan Miçotakis, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile neden görüşmesin.”

GÖRÜŞME SONRASI DOĞU AKDENİZ PAYLAŞIMI

Milli Savunma Bakanlığı 3.5 saat süren istikşafi görüşmenin hemen ardından, Türk savaş uçaklarının Doğu Akdeniz’de eğitim görevi icra ettiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından dün saat 15.12’de, “Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı üslerimizden havalanan F-16, F4-E 2020 jet uçakları ile CN-235 CASA, E7-T (HİK) ve KC-135R havadan yakıt ikmal uçaklarımız, Doğu Akdeniz’de eğitim görevi icra etti” paylaşımı yapıldı.