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İşte sır Türk altızlar

İşte sır Türk altızlar

50 gün önce dünyaya geldiler. Ama onları sır gibi sakladılar. ZDF televizyonu Türk altızları ilk kez bu akşam Almanya'ya tanıtacak ve müthiş bir yardım kampanyası başlatacak.

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Almanya'nın başkenti Berlin'de yaklaşık 50 gün önce doğan ve kimlikleri bugüne kadar sır gibi saklanan Türk altızlar, Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF'de yayınlanacak “Çocuklar İçin Bir Kalp” (Ein Herz für Kinder) programında konuk olacaklar.

Türk baba Hikmet (35) ve Polonyalı anne Roksana'nın (24) altızları Rana, Adem, Esma, Zeynep, Zehra ve Ahmet, başkent Berlin'deki Charite Hastanesinde iki güvenlik elemanı tarafından korunuyor.

Bild gazetesi, “Almanya bugün bu altızlara aşık olacak” başlığıyla verdiği haberde, Meryem adlı 4 yaşında bir kızı daha olan anne Roksana'nın doğum öncesi ve sonrasını anlattı.

Roksana, ilk çocuğunda olduğu gibi hormon tedavisi gördüğünü, doktorunun kendisine hamile olduğunu ve dördüzü olacağını söylediğinde önce çok sevindiğini, ancak daha sonra şoka girdiğini söyledi. Roksana, “Bir hafta sonra yeniden muayeneye gittiğimde doktor bana altız olacağını söyleyince bu kez gerçekten şoka girdim, korktum” dedi.

Doktorların hamileliğin ve doğumun ne kadar tehlikeli olacağını kendisine anlattığını belirten Roksana, hamileliğin 20. haftasından itibaren hastanede kaldığını anlattı. Anne Roksana, “Her gün endişe içindeydim. Çocukların doğmadığı her gün Tanrı'ya şükrettim. Çocukların birisinin öleceğinden korktum. Ancak karnımda onları hissetmek inanılmaz mutluluk veriyordu” dedi.

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Roksana, hamileliğin 27. haftasında sezaryenle 2'si erkek 4'ü kız olan altızları dünyaya getirdi. İlk olarak 822 gram ağırlığında doğan Rana'yı üç dakika içinde diğerleri izledi.

Narkozdan uyandığında kendisine bebeklerin fotoğraflarının gösterildiğini belirten Roksana, “En kötüsü için hazırlıklıydım. Ancak bunlar gerçek bebeklerdi. Bu, büyük bir mutluluktu” dedi.

Altızların sağlık durumunun iyi olduğu ve 5 hafta sonra taburcu olacakları, ailenin yeni bir ev aradığı kaydedildi.

Charite Hastanesi Neonatoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Christoph Bührer, altızların sağlık durumunun mükemmel olduğunu, anne sütünün yanı sıra erken doğan çocuklara verilen özel gıdalarla beslendiklerini belirtti.

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