İşte evlerinden atılmak istenen Şeyh Cerrah sakinleri

Filistin dün 1948 yılında İsrail’in bağımsızlık ilan etmesi sonrasında 950 bin Filistinlinin evlerinden sürüldüğü ‘nekbe’yi yani büyük felaketi andı.

ADI ÜNLÜ CERRAHTAN

İsrail ile Filistin arasında patlak veren son kriz de aslında bu büyük felaketle alakalı. 1948’de evsiz kalan Filistinlilerin bir kısmı Doğu Kudüs’te yer alan Şeyh Cerrah mahallesine yerleştirilmişti. Şimdi Yahudi yerleşimciler, savaş öncesinde oraların kendilerine ait olduğunu iddia ederek 28’e yakın Filistinli aileyi daha Şeyh Cerrah mahallesinden çıkararak buradaki varlıklarını güçlendirmek istiyor. Tarihi mahalle adını Kudüs fatihi Selahaddin Eyyubi’nin doktoru Husameddin bin Şerafeddin İsa el Cerrahi’den alıyor. Mahallenin girişinde Cerrahi’nin türbesi yanında bir de 1895 yılında inşa edilmiş bir cami bulunuyor. İsrail’in bağımsızlığının ardından mahallenin kontrolü Ürdün’e geçmiş. Ürdün, savaş yılları sonrasında buraya İsrail’in işgali nedeniyle evsiz kalan Filistinlileri yerleştirmiş.



O AİLELERDEN BİRİ

Savaş sırasında batı Kudüs’teki evlerini kaybeden Filistinli Dajani ailesi de 1956 ‘da altı çocuğuyla birlikte Cerrah mahallesine yerleştirilmiş. Şimdi ev ailenin kızı Samira (70) ve eşine kalmış. Ancak Yahudi yerleşimcilerin talepleri yüzünden Samira ve ailesi, evi 1 Ağustos’ta boşaltmak zorunda kalabilir.



EVSİZ KALABİLİRLER

1967’de İsrail’in Cerrah’ı yeniden işgal etmesiyle birlikte İsraillilere, eski mülkleriyle ilgili hak talep etme hakkı tanındı. 1948 öncesinde Şeyh Cerrah’ta arazileri olduğunu iddia eden İsrailliler, şimdi 28 Filistinli ailenin mahalleden çıkartılması için mücadele veriyor. Kudüs Sulh Mahkemesi 2019’da 12 Filistinli ailenin, evlerini boşaltmaları yönünde karar vermişti. Filistin’de son Şeyh Cerrah isyanlarının çıkması üzerine 9 Mayıs’taki temyiz duruşması hazirana ertelenmişti.

DOĞU KUDÜS’Ü YAHUDİLEŞTİRME PLANININ PARÇASI

* İsrail, birleşik Kudüs’ü başkenti olarak görüyor. Filistin de Doğu Kudüs’ü gelecekteki bağımsız devletinin başkenti olarak kabul ediyor.

* 1967’den beri Doğu Kudüs’ü işgal eden İsrail, buradaki Yahudi ve Filistinli nüfusa ayrımcılık yaparak Arap nüfusu burada yaşamaktan caydırmaya çalışıyor.

* Doğu Kudüs’te doğan Yahudiler, otomatik olarak İsrail vatandaşı oluyor. Filistinlilere ise oturma izni veriliyor, ancak Kudüs dışında uzun süre kalırlarsa haklarını kaybediyorlar.

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