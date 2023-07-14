‘İstanbul Modern’i böyle tanıttılar: Uçan gemide ışık ve suyun dansı

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BBC News’te, sanat eleştirmeni Alastair Sooke’un hazırladığı 24 dakikalık belgeselde, İstanbul Modern’in yeni müze binası mimar Renzo Piano’nun anlatımıyla keşfediliyor. Gülsün Karamustafa, Refik Anadol ve İnci Eviner’in koleksiyon sergisinde yer alan yapıtları üzerine söyleşilerin de eşlik ettiği belgeselde müze koleksiyonunun başyapıtlarından Fahrelnissa Zeid’in ‘Cehennemim’i de anlatılıyor. İstanbul Modern’in yeni müze binasının açılışı dünya basınında da yankı buldu. The New York Times’ta David Belcher’in kaleme aldığı haberde İstanbul Modern’in Renzo Piano imzalı yeni binasıyla ilgili görüşlere yer verilirken açılış sergilerinin modern sanatı onurlandırdığına dikkat çekildi.

1945’TEN BUGÜNE TÜRKİYE’de SANAT

La Repubblica’da Piano ile röportajı yayımlanan Francesco Merlo ise binayı ‘uçan bir gemi’ye benzeterek ışık ve suyun bir dansı olarak betimliyor. Aynı yazıda Piano’nun müzenin Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı için “Yalnızca İstanbul Modern’in değil, tüm İstanbul’un kraliçesi” dediğine yer veriliyor. Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung’dan Stefan Trinks ise yazısında İstanbul Modern’i “Türkiye’nin Centre Pompidou’su” olarak tanımlıyor. Yazıda yeni müze binasının sade ve zarif bir mimariye sahip olduğu aktarılırken koleksiyon sergisinin de 1945’ten bu yana Türkiye’de sanatın geçirdiği birçok evreye neredeyse eksiksiz bir genel bakış sunduğu belirtiliyor.