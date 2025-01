İsrail’in işgalini anlatan film Oscar adayı

Haberin Devamı

Bu yıl 97’inci kez verilecek Oscar Ödülleri’nin adayları açıklandı. “En iyi belgesel” dalında adaylar arasında, 2024 yılında çekilen ve İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilerin günlük yaşamının acımasız gerçekliğini ortaya koyan “No Other Land” yer alıyor.

YAPIM SIRASINDA BASKIN

Masafer Yatta kasabasında geçen film, anavatanının kaybını belgelemeye çalışan bir Filistinli ile yasadışı yerleşimci şiddetini belgelemek için birlikte çalıştığı Yahudi bir gazeteci arasındaki ilişkiye odaklanıyor. Belgeselin yönetmenliğini Filistinli gazeteci Basel Adra, İsrailli gazeteci Yuval Abraham ve aktivistler Hamdan Ballal ile Rachel Szor birlikte üstlendi.



BERLİN’DE ÖDÜL ALDI

Adra’nın evi, yapım sırasında İsrail ordusu tarafından iki kez basıldı; bilgisayarlara ve kameralara el konuldu. Şubat 2024’te Berlin Uluslararası Film Festivali’nde “En iyi belgesel” ödülü alan film, Oscar için “Black Box Diaries”, “Porcelain War”, “Soundtrack to a Coup d’Etat” ve “Sugarcane” isimli belgesellerle yarışacak.

Haberin Devamı

ÖDÜLLER 2 MART’TA SAHİBİNİ BULACAK

2025’in Oscar adayları arasında fantastik müzikal Wicked, müzikal ve komedi filmi Emilia Perez ile 2024 çıkışlı tarihi drama The Brutalist başı çekiyor. Toplam 13 adaylığa layık görülen Emilia Perez en fazla adaylık kazanan film olurken, The Brutalist ve Wicked 10’ar adaylıkta yarışacak. En iyi kadın oyuncu dalında Cynthia Erivo (Wicked), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), ve Demi Moore (Substance) öne çıkan isimler. En iyi erkek oyuncu Oscar’ı için yarışacak isimlerin başında ise Adrien Brody (The Brutalist), Timothée Chalamet (A Complete Unknown) geliyor. Ödüller, 2 Mart’ta sunuculuğunu ABD’li komedyen Conan O’Brien’ın yapacağı törende sahiplerini bulacak.